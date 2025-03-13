Из-за скользкой дороги закрыли трассу из Челябинска в Курган для фур и автобусов

На автодороге «Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск» введены ограничения из-за скользкой дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«13 марта с 3:30 на участке автодороги „Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск“, проходящем по территории Курганской области, введены ограничения на движение автобусов и большегрузного транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, способствовавшие образованию зимней скользкости», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении. Специалисты работают над устранением последствий непогоды и восстановлением безопасности движения.
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