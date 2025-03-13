Из-за скользкой дороги закрыли трассу из Челябинска в Курган для фур и автобусов

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Погодные условия привели к образованию льда
Погодные условия привели к образованию льда Фото:

На автодороге «Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск» введены ограничения из-за скользкой дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. 

«13 марта с 3:30 на участке автодороги „Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск“, проходящем по территории Курганской области, введены ограничения на движение автобусов и большегрузного транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, способствовавшие образованию зимней скользкости», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 

Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении. Специалисты работают над устранением последствий непогоды и восстановлением безопасности движения. 

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На автодороге «Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск» введены ограничения из-за скользкой дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.  «13 марта с 3:30 на участке автодороги „Челябинск–Курган–Омск–Новосибирск“, проходящем по территории Курганской области, введены ограничения на движение автобусов и большегрузного транспорта. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, способствовавшие образованию зимней скользкости», — заявляет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.  Водителям настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в данном направлении. Специалисты работают над устранением последствий непогоды и восстановлением безопасности движения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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