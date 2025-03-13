ВСУ пытались сжечь мирных жителей при атаке на Часов Яр. Видео

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ВСУ пытались сжечь заживо мирных жителей в Часовом Яре
ВСУ пытались сжечь заживо мирных жителей в Часовом Яре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время атаки в Часовом Яре, в ДНР, украинские военные использовали термобарические снаряды против мирных жителей, укрывшихся в подвале. Об этом сообщил пострадавший беженец в интервью российским журналистам. Он рассказал, что в результате обстрела пострадали люди.

«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. URA.RU). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания: пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал гражданский в беседе с РИА Новости. Термобарические снаряды представляют собой боеприпасы, распыляющие при использовании аэрозоль, который, затем, поджигают. 

Пострадавший также поделился, что уже в тот момент, когда укрывшихся в подвале вытащили наружу, спасатели пытались потушить гражданских, но безуспешно — из-за особенности термических снарядов. По итогу гражданские получили серьезные ожоги.

Бои за Часов Яр активно проходят с апреля 2024 года. Недавно сообщалось о том, что ВСУ стягивают свои резервы в направлении города. Один из беженцев рассказал, что российские бойцы при эвакуации мирного населения специально брали огонь на себя, чтобы гражданские смогли спастись. 

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Во время атаки в Часовом Яре, в ДНР, украинские военные использовали термобарические снаряды против мирных жителей, укрывшихся в подвале. Об этом сообщил пострадавший беженец в интервью российским журналистам. Он рассказал, что в результате обстрела пострадали люди. «Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. URA.RU). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания: пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал гражданский в беседе с РИА Новости. Термобарические снаряды представляют собой боеприпасы, распыляющие при использовании аэрозоль, который, затем, поджигают.  Пострадавший также поделился, что уже в тот момент, когда укрывшихся в подвале вытащили наружу, спасатели пытались потушить гражданских, но безуспешно — из-за особенности термических снарядов. По итогу гражданские получили серьезные ожоги. Бои за Часов Яр активно проходят с апреля 2024 года. Недавно сообщалось о том, что ВСУ стягивают свои резервы в направлении города. Один из беженцев рассказал, что российские бойцы при эвакуации мирного населения специально брали огонь на себя, чтобы гражданские смогли спастись. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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