Во время атаки в Часовом Яре, в ДНР, украинские военные использовали термобарические снаряды против мирных жителей, укрывшихся в подвале. Об этом сообщил пострадавший беженец в интервью российским журналистам. Он рассказал, что в результате обстрела пострадали люди.
«Нас начали тупо палить. Сначала обрушили все этажи. И на второй день нас начали закидывать одними термобарами (термобарическими снарядами — прим. URA.RU). Кидали, пока не прожгли. На третий день нас прожгли. Для понимания: пламя усиливается, оно греет и греет. Получается пробой, и оно протекает», — рассказал гражданский в беседе с РИА Новости. Термобарические снаряды представляют собой боеприпасы, распыляющие при использовании аэрозоль, который, затем, поджигают.
Пострадавший также поделился, что уже в тот момент, когда укрывшихся в подвале вытащили наружу, спасатели пытались потушить гражданских, но безуспешно — из-за особенности термических снарядов. По итогу гражданские получили серьезные ожоги.
Бои за Часов Яр активно проходят с апреля 2024 года. Недавно сообщалось о том, что ВСУ стягивают свои резервы в направлении города. Один из беженцев рассказал, что российские бойцы при эвакуации мирного населения специально брали огонь на себя, чтобы гражданские смогли спастись.
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