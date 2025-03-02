Глава ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ под Часов Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать резервы к городу Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это не мешает движению российской армии в этом направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы. Есть еще пока такие возможности у противника, но здесь планомерное, выверенное продвижение вперед. Можно говорить об этом», — сказал Пушилин на видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале.
Часов Яр служит ключевым стратегическим объектом для Вооруженных сил Украины. Здесь с 2017 года была создана многоуровневая система укреплений. Это место использовалось в качестве штаба для проведения так называемой антитеррористической операции на территории Донбасса.
Как URA.RU писало ранее, северная часть города Часов Яр находится под полным контролем Вооруженных сил России. В то же время, южный сектор города занят российскими войсками наполовину. За минувшие сутки бойцы подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции около нескольких населенных пунктов, в том числе под Часовым Яром, пишет RT.
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