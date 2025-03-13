Россиянам будут замораживать деньги для борьбы с мошенниками

Российские банки предложили Центробанку новые меры для борьбы с мошенничеством, включая возможность временной заморозки денежных средств на счетах получателей сроком до 48 часов. Такую меру предлагается вводить для тех, кто подозревается в мошеннических операциях. По информации главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, это позволит эффективнее возвращать украденные средства.
«При хищениях со счета все упирается в проблему нехватки времени для предотвращения, так как мошенники за секунды выводят украденные деньги со счета, на который они были переведены. Поэтому банк получателя должен также иметь возможность при выявлении или получении информации о признаках сомнительных операций блокировать счета своих клиентов, как это сейчас делают банки отправителей средств», — рассказал Емелин. Его слова приводит РБК. Он добавил, что временная блокировка средств сроком до 48 часов не противоречит российскому законодательству, так как, согласно Гражданскому кодексу, любой платеж может исполняться в течение трех дней.
Ранее МВД России также предлагало предоставить право следователям и дознавателям блокировать сомнительные денежные переводы на срок до десяти дней без судебного решения. Такую инициативу поддержал Центробанк, хотя и выразил опасения по поводу участия дознавателей в этом процессе. Банк России также рассматривает введение ограничений на количество банковских карт.
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