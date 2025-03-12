КГУ представил трех кандидатов на должность ректора для согласования в Москве

Курганский государственный университет представил в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ документы на трех кандидатов для согласования их участия в выборах ректора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза в ответ на запрос.
«Ученым советом КГУ утверждены три кандидата на должность ректора КГУ. Это ныне действующий ректор Надежда Дубив, советник при ректорате, председатель научно-технического совета КГУ Александр Анохин, доцент кафедры „Экономическая безопасность, финансы и учёт“, начальник управления экономики, бухучета и отчетности вуза Андрей Кузьмин. Документы всех кандидатов представлены в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ», — сообщили в вузе.
После того, как будет получено решение комиссии о согласовании кандидатур, будет составлен график встреч допущенных к участию кандидатов с коллективом КГУ и представления их программ. Ученый совет КГУ назначит дату конференции по выборам ректора, на которую будут избраны делегаты от трудовых коллективов и подразделений вуза.
Ранее URA.RU писало, что Обыски в Курганском государственном университете (КГУ) вызвали беспокойство относительно возможного влияния на переизбрание ректора Надежды Дубив. Ситуация осложняется критикой в адрес Дубив за управление строительством бассейна и нервной атмосферой в вузе, где сложились различные коалиции, часть из которых выступает против ее переизбрания. Сторонники ректора уверены, что ситуация с обысками и уголовным делом (фигурантом стала руководитель филиала КГУ Светлана Сажина) по обвинению в организации незаконной миграции не повлияет на выборы.
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