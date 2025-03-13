Киргизия и Таджикистан откроют закрытые с 2021 года пропускные пункты

Президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Республики Таджикистан Эмомали Рахмон по видеосвязи примут участие в церемонии открытия контрольно-пропускного пункта (КПП) на общей государственной границе. Ожидается, что сегодняшнее событие станет важной вехой в укреплении дружественных отношений и сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном.
На данный момент президент Таджикистана находится с первым государственным визитом в Киргизии. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сегодня, 13 марта, в режиме видеосвязи будут наблюдать за открытием границы между странами», — сообщил собеседник ТАСС.
Протяженность границы между двумя государствами составляет около 980 километров. Переговоры о делимитации границы между Киргизией и Таджикистаном начались еще в декабре 2002 года, и нерешенность этого вопроса регулярно приводила к конфликтам, в которых страдали как местные жители, так и военнослужащие обеих стран. Последний серьезный конфликт произошел в начале осени 2022 года, и всего с 2014 года на границе произошло более десяти крупных столкновений.
Данное событие является результатом длительных переговоров и подписания протокола о делимитации спорных участков границы, договоренность о котором была достигнута ранее. Документ подписали председатель государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов.
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