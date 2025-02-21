Таджикистан и Киргизия определились со спорными границами

В Бишкеке состоялась важная встреча между представителями Киргизии и Таджикистана, в ходе которой был подписан протокол о делимитации (определения границ) общего участка границы. О подписании документа сообщила пресс-служба киргизского кабинета министров. Соглашение подписали председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов.
«Состоялось подписание протокола о делимитации границы между Кыргызской Республикой и Таджикистаном. С кыргызской стороны документ подписал Ташиев, с Таджикской — Ятимов», — заявил представитель пресс-службы. Его слова передает радио Sputnik. Протяженность границы между Киргизской республикой и Республикой Татарстан составляет более 970 километров. Ранее Бишкек и Душанбе согласовали спорные участки.
Президент Киргизии Садыр Жапаров в интервью государственному агентству «Кабар» заявил о важности достигнутого соглашения. По его словам, после подписания протокола документ должен быть ратифицирован парламентами, а затем подписан президентами обеих стран. Процесс демаркации границы займет еще один-два года, после чего можно будет говорить о полном завершении делимитации, уточнил он.
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