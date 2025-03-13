Какие витамины нужны кошкам: эксперт назвал признаки дефицита

Выбор корма для кошки — непростая задача. Важно учитывать наличие витаминов, макроэлементов и предпочтения самого животного. В беседе с корреспондентом URA.RU директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал, какие витамины и микроэлементы должны быть в корме у кошки, и как правильно составить меню.
Состав качественного корма
В высококачественном корме для кошек содержится от 40 до 70% мяса или рыбы, рассказала Игорь Гламазин. По его словам, на упаковке должны быть обозначены конкретные виды мяса, например, курица, утка, индейка и лосось. Наличие на этикетке терминов «мясные продукты» или «животный белок» может служить индикатором низкого качества продукта.
Гламаздин также отметил, что в сухом корме должно быть от 30 до 50% белка и от 10 до 20% жиров. «Что касается витаминно-минерального состава, то в рационе должен быть таурин в количестве от 1000 до 2000 мг на килограмм корма, а также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Важными компонентами являются также кальций, фосфор, магний, цинк и селен», — считает специалист.
Какие продукты содержат важные для кошек макроэлементы
Чтобы грамотно составить меню для кошки или котят, важно знать какие микроэлементы содержатся в корме, считает Игорь Гламаздин. Он указал, что кальций присутствует в костной муке, твороге и сыре. Фосфор можно найти в мясе, рыбе и яйцах.
Для восполнения недостатка калия в рационе кошек эксперт советует включать говядину, рыбу, курицу или печень, тогда как натрий и хлор содержатся в морепродуктах, а магний — в говядине.
Специалист обратил внимание на необходимость умеренного потребления рыбы кошками, поскольку ее избыток фосфора может спровоцировать развитие почечных заболеваний. Особое внимание следует уделить употреблению печени, которая является насыщенным источником железа, меди и цинка, но ее чрезмерное потребление может привести к гипервитаминозу A.
Макроэлементы и признаки дефицита
Кальций является важным элементом в рационе кошек, составляющим от 0.4 до 0.6% сухого веса их корма. Этот минерал играет ключевую роль в здоровье животных, включая формирование костей и зубов, поддержание нервной проводимости и нормализацию свертываемости крови. Дефицит кальция в диете кошки может привести к остеопорозу, деформации костей, общей слабости и судорогам.
Фосфор является незаменимым элементом в рационе кошек, составляя 0,3-0,5% от общего количества сухого вещества в корме. Этот минерал играет ключевую роль в процессах энергетического обмена и минерализации костной ткани. Дефицит фосфора может проявляться в виде общей слабости и уменьшения аппетита у животных.
Калий является жизненно важным элементом для кошек, и его суточная потребность составляет от 0,6 до 1,0 грамма на килограмм сухого вещества в рационе. Этот минерал играет ключевую роль в регулировании водного баланса, а также в функционировании мышечной и нервной систем. Дефицит калия в организме кошки может проявляться в виде депрессии, общей слабости и аритмии.
Натрий должен составлять от 0,2 до 0,5% от сухого веса их рациона. Этот элемент играет ключевую роль в поддержании осмотического давления и передаче нервных импульсов в организме животных. Дефицит натрия может привести к обезвоживанию, апатии и судорогам.
Магний является важным элементом в рационе кошек, составляя от 0,04% до 0,1% от общего объема сухих веществ в корме. Этот минерал выполняет критически важные функции в организме животных, в том числе активацию ферментов и участие в процессе синтеза белков. Дефицит магния может привести к мышечным судорогам и общей слабости.
Хлор составляет от 0,2 до 0,4% от сухой массы корма. Этот макроэлемент играет ключевую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса и нормальной функции желудка. Дефицит хлора может привести к нарушениям пищеварения и общей вялости животного.
Сера играет ключевую роль в поддержании здоровья шерсти и когтей животных. При дефиците серы у кошек может наблюдаться повышенная ломкость шерсти и когтей.
Микроэлементы и признаки дефицита
Железо обеспечивает клетки организма кислородом и его суточная норма потребления составляет от 80 до 100 мг на килограмм массы тела. Дефицит железа может привести к развитию анемии, что проявляется в общей слабости и бледности слизистых оболочек.
Цинк играет ключевую роль в росте и регенерации тканей, а также укрепляет иммунную систему. Его суточная норма — от 50 до 75 мг/кг. Дефицит цинка может привести к замедлению роста, появлению дерматита и ухудшению процесса заживления ран.
Медь необходима организму в количестве от 5 до 15 мг на килограмм в день. Этот элемент играет ключевую роль в процессах синтеза гемоглобина и пигментации шерсти. Дефицит меди может привести к анемии и потере пигментации шерсти.
Марганец играет ключевую роль в обмене углеводов и формировании хрящевой ткани. Суточная потребность — 7-10 мг на килограмм веса. Дефицит марганца в организме может привести к нарушению координации движений и деформация суставов.
Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы. Суточная потребность в йоде составляет 0,05 мг на килограмм массы тела. Дефицит йода в организме может привести к развитию гипотиреоза, ожирения и общей вялости.
Как выбрать качественный корм для кошек
Игорь Гламаздин подчеркнул важность сбалансированного питания при выборе корма для животных в зоомагазинах. Он считает, что самостоятельное приготовление пищи для питомцев редко позволяет достичь необходимого баланса питательных веществ. В состав качественного корма должны входить белки, жиры, углеводы, клетчатка, аминокислоты, а также полный комплекс витаминов и минералов.
«Основу хорошего корма должны составлять мясные ингредиенты, такие как обезвоженное мясо курицы и лосося. Источники этих компонентов могут варьироваться в зависимости от производителя, что делает выбор корма индивидуальным процессом. Аналогично людям, кошки могут страдать от аллергий, и неправильно подобранный корм может привести к таким проблемам, как перхоть, зуд или выпадение шерсти», — объяснил эксперт.
Гламаздин также отметил, что различные животные по-разному реагируют на углеводные составляющие корма. Например, усвоение риса некоторыми кошками происходит лучше, чем кукурузы, и наоборот. Кроме того, он указал на то, что роль микроэлементов в витаминно-минеральном комплексе часто недооценивается владельцами животных.
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