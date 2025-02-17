Что делать, если кошка линяет: советы ветеринара

Кошки линяют несколько раз в год при смене сезонов. Однако интенсивное выпадение шерсти должно насторожить владельцев, так как это может быть сигналом проблем со здоровьем у питомца. В беседе с корреспондентом URA.RU ветеринарный врач Екатерина Ушакова рассказала о причинах линьки у кошек, и как этого избежать.
Причины линьки у кошек
«Линька – это естественный процесс, когда шерсть выпадает и на ее месте вырастает новая. Наиболее активный период линьки — весна и осень. В это время животные подготавливают свой шерстяной покров к новому сезону», — рассказала ветеринарный врач Екатерина Ушакова.
По ее словам, если кошка линяет зимой, значит нарушен процесс роста шерсти. Также на количество выпадения шерсти влияет возраст и процессы, вызванные сбоем в работе иммунной, эндокринной или нервной систем.
Линька связана с возрастом
Первая линька у кошек наступает в 6-8 месяцев и может длиться до четырех месяцев. В это время животное сбрасывает пух, на месте которого появляется взрослый волос. Шерсть может выпадать из-за гормональной перестройки в 14-20 месяцев и в возрасте семи лет, сообщила ветеринар.
Сезонная линька
По словам Екатерины Ушаковой, сезонная линька связана со сменой температуры воздуха. «Обычно линька заметна в феврале и марте, а также в сентябре и октябре. Активный сброс шерсти в это время длится недели три. При этом шерсть должна обновляться равномерно», — отметила эксперт.
Она также отметила, что животные, содержащиеся только в домашних условиях, могут линять в период включения отопления. Ветеринар добавила, что есть породы кошек, которые линяют круглый год. Это породы, обладающие густым подшерстком, – британцы, персы, сибиряки и мейн-куны.
Что делать во время линьки
Во время активной линьки, при условии, что животное здорово, питомца нужно мыть 1-2 раза в неделю в зависимости от породы, считает ветеринар. «Перед купанием кошку нужно расчесать и мыть подходящими шампунями. После линьки кошку достаточно мыть раз в месяц», — считает эксперт.
При этом она отмечает, что использование пуходерок не так эффективно помогает в борьбе с линькой. Однако от регулярного расчесывания не нужно отказываться. Это важная и обязательная процедура, иначе кошка может слизать в свой желудок комки шерсти. Рекомендуется давать в этот период средства для вывода шерсти из организма.
"Для кошек, живущих в квартирах, нужно организовывать прогулки на свежий воздух. Это можно делать на балконе, организовав им место для отдыха", — сообщила ветеринар. Также она рекомендовала чаще менять воду для питья и кормить животных кормами премиум класса. В этот период специалист также советует давать кошке витамины для шерсти. По ее словам, они должны содержать серу, витамины группы В, биотин и аминокислоты.
Линька из-за стресса и заболеваний
Ветеринар сообщила, что причиной линьки также может быть неправильное питание, стресс, проблемы со здоровьем и беременность. "Если животное стрессует, то важно в этот период больше гладить животное, разговаривать с ним, кормить вкусной едой. Если ситуация критичная, то нужно обратиться к ветеринару, чтобы подобрать успокоительное", — отметила Екатерина Ушакова.
Выпадение шерсти может быть связано с рядом заболеваний, в том числе проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания и другие. Эксперт советует при первых проявлениях сильной линьки, особенно если она очаговая, обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Причиной линьки также могут быть паразиты внутри организма, а также блохи, клещи и др. В число причин также входят дерматиты, грибок, лишай.
Какие продукты содержат важные для кошек макроэлементы
При кормлении кошек натуральными продуктами важно знать, где содержатся нужные макроэлементы, чтобы грамотно составлять меню животного, рассказал директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.
К примеру, кальций содержится в костной муке, твороге и сыре, фосфор в мясе, рыбе и яйцах. Если кошке не хватает калия, что можно кормить ее говядиной, рыбой, курицей или печенью. Морепродукты богаты натрием и хлором, а говядина содержит магний.
Эксперт также предостерегает от чрезмерного употребления рыбы в рационе кошек, поскольку излишек фосфора может привести к заболеваниям почек. Особое внимание следует уделить потреблению печени, которая является источником железа, меди и цинка, но в больших количествах может вызвать гипервитаминоз A.
Специалист также отметил, что в кормах должны содержать не меньше 40-70% мяса или рыбы. "В зависимости от производителя различаются источники этих компонентов, поэтому подбор корма считается индивидуальным. Как и люди, кошки склонны к аллергии, и неверно подобранный корм может вызвать перхоть, зуд и выпадение шерсти», — рассказал эксперт.
Профилактика линьки у кошек
Для того, чтобы избежать сильного выпадения шерсти нужно обеспечить кошке качественный подходящий рацион. Также важно ухаживать за шерстью — вычесывать животное 1-2 раза в неделю, во время линьки повторять процедуру ежедневно.
Ветеринар рекомендует оградить кошку от стрессов и следить за чистотой дома. Рекомендуется регулярно стирать и чистить кошачьи лежанки, проветривать квартиру, поддерживая здоровый климат. Важно вакцинировать животное, проводить профилактику гельминтозов, обрабатывать от блох.
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