Пермяки выбирают имя новорожденному белому медведю

Пермский зоопарк объявил конкурс по выбору клички белой медведице, которая недавно родилась в зверинце. Пока варианты собирают в соцсети, а затем десятку финалистов выставят на всеобщее голосование.
«Мы предлагаем вам поучаствовать в выборе имени для медвежонка! Оставляйте свой вариант в комментариях под этим постом. 10 кличек, набравших больше всего лайков до 12:00 18 марта, пройдут в финал и будут выставлены на голосование!» — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».
Пермяки за пару часов оставили уже сотни комментариев. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен собирают больше всего «лайков». Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Пока его не показывают публике — зверинец только распространяет видео с малышом. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица.
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