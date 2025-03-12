12 марта 2025

Пермяки выбирают имя новорожденному белому медведю

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители маленькой медведицы не могут сами придумать имя малышу (архивное фото)
Родители маленькой медведицы не могут сами придумать имя малышу (архивное фото) Фото:

Пермский зоопарк объявил конкурс по выбору клички белой медведице, которая недавно родилась в зверинце. Пока варианты собирают в соцсети, а затем десятку финалистов выставят на всеобщее голосование.

«Мы предлагаем вам поучаствовать в выборе имени для медвежонка! Оставляйте свой вариант в комментариях под этим постом. 10 кличек, набравших больше всего лайков до 12:00 18 марта, пройдут в финал и будут выставлены на голосование!» — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки за пару часов оставили уже сотни комментариев. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен собирают больше всего «лайков». Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Пока его не показывают публике — зверинец только распространяет видео с малышом. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. 

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Пермский зоопарк объявил конкурс по выбору клички белой медведице, которая недавно родилась в зверинце. Пока варианты собирают в соцсети, а затем десятку финалистов выставят на всеобщее голосование. «Мы предлагаем вам поучаствовать в выборе имени для медвежонка! Оставляйте свой вариант в комментариях под этим постом. 10 кличек, набравших больше всего лайков до 12:00 18 марта, пройдут в финал и будут выставлены на голосование!» — сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Пермяки за пару часов оставили уже сотни комментариев. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен собирают больше всего «лайков». Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Пока его не показывают публике — зверинец только распространяет видео с малышом. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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