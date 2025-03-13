Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

Самолет, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во „Внуково“», — передает РИА Новости. Поездка Уиткоффа в Россию вызвала значительный интерес, поскольку ожидается, что в рамках его визита пройдут важные переговоры с российскими официальными лицами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.
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