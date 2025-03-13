Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился в Москве

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Самолет спецпосланника Трампа приземлился во Внуково
Самолет спецпосланника Трампа приземлился во Внуково Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Самолет, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает корреспондент с места событий.

«Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во „Внуково“», — передает РИА Новости. Поездка Уиткоффа в Россию вызвала значительный интерес, поскольку ожидается, что в рамках его визита пройдут важные переговоры с российскими официальными лицами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.

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Самолет, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, успешно приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщает корреспондент с места событий. «Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во „Внуково“», — передает РИА Новости. Поездка Уиткоффа в Россию вызвала значительный интерес, поскольку ожидается, что в рамках его визита пройдут важные переговоры с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что сегодня в РФ прибудет группа американских переговорщиков. Об этом он заявил в разговоре с журналистами. Детали визита пока остаются неизвестными, как и точный состав делегации. Ожидается, что переговоры будут касаться важных двусторонних вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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