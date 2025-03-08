08 марта 2025
07 марта 2025

В центре Перми зажгли нежно-розовую подсветку в честь 8 Марта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город преобразили к празднику (архивное фото)
Город преобразили к празднику (архивное фото) Фото:

Центральные улицы Перми вечером 8 марта окрасились в нежно-розовые тона. В городе зажгли праздничную подсветку. На это обратили внимание горожане.

«В честь праздника такая красивая и нежная подсветка в городе. Заметили?» — спрашивают авторы telegram-канала «Мой город — Пермь!».

В своем обращении к прекрасной половине человечества губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что именно женщины делают этот мир лучше. Об этом URA.RU писало ранее.

Подсветку заметили на Компросе
Подсветку заметили на Компросе
Фото:

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Центральные улицы Перми вечером 8 марта окрасились в нежно-розовые тона. В городе зажгли праздничную подсветку. На это обратили внимание горожане. «В честь праздника такая красивая и нежная подсветка в городе. Заметили?» — спрашивают авторы telegram-канала «Мой город — Пермь!». В своем обращении к прекрасной половине человечества губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что именно женщины делают этот мир лучше. Об этом URA.RU писало ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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