Город преобразили к празднику (архивное фото)
Центральные улицы Перми вечером 8 марта окрасились в нежно-розовые тона. В городе зажгли праздничную подсветку. На это обратили внимание горожане.
«В честь праздника такая красивая и нежная подсветка в городе. Заметили?» — спрашивают авторы telegram-канала «Мой город — Пермь!».
В своем обращении к прекрасной половине человечества губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что именно женщины делают этот мир лучше. Об этом URA.RU писало ранее.
Подсветку заметили на Компросе
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