WSJ: Трамп рассматривает расширение территории США как часть своего наследия

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Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить свой вклад в историю страны
Трамп хочет увеличить территорию США, чтобы оставить свой вклад в историю страны Фото:

Президент США Дональд Трамп рассматривает расширение территории страны как часть своего исторического наследия. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, заявив, что американский лидер серьезно относиться к возможности экспансии.

«Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия», — пишет издание, ссылаясь на пять источников, близких к американскому лидеру.

В статье указывается, что негативная реакция на политику Трампа в отношении Панамского канала, Гренландии и Канады, только укрепила его решимость. Чиновники администрации, во время беседы с Wall Street Journal, заявили об открытости к увеличению американского военного присутствия в Гренландии и предоставлению выгодных контрактов американским компаниям для добычи полезных ископаемых.

Ситуация вокруг Панамского канала, который в США переименовали в Американский, также остается напряженной. Анонимный источник, знакомый со стратегией Панамы, сообщил изданию, что страна пытается утихомирить Трампа, сохраняя при этом суверенитет над каналом. Несмотря на уступки Панамы, президент США по-прежнему заинтересован в возвращении контроля над регионом.

В прошлом Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. Альянс даже рассматривал возможность отправки войск на остров. Американский лидер даже предложил Гренландии деньги в обмен на вхождение в состав США.

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Президент США Дональд Трамп рассматривает расширение территории страны как часть своего исторического наследия. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, заявив, что американский лидер серьезно относиться к возможности экспансии. «Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия», — пишет издание, ссылаясь на пять источников, близких к американскому лидеру. В статье указывается, что негативная реакция на политику Трампа в отношении Панамского канала, Гренландии и Канады, только укрепила его решимость. Чиновники администрации, во время беседы с Wall Street Journal, заявили об открытости к увеличению американского военного присутствия в Гренландии и предоставлению выгодных контрактов американским компаниям для добычи полезных ископаемых. Ситуация вокруг Панамского канала, который в США переименовали в Американский, также остается напряженной. Анонимный источник, знакомый со стратегией Панамы, сообщил изданию, что страна пытается утихомирить Трампа, сохраняя при этом суверенитет над каналом. Несмотря на уступки Панамы, президент США по-прежнему заинтересован в возвращении контроля над регионом. В прошлом Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. Альянс даже рассматривал возможность отправки войск на остров. Американский лидер даже предложил Гренландии деньги в обмен на вхождение в состав США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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