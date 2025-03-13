WSJ: Трамп рассматривает расширение территории США как часть своего наследия

Президент США Дональд Трамп рассматривает расширение территории страны как часть своего исторического наследия. Об этом сообщило издание Wall Street Journal, заявив, что американский лидер серьезно относиться к возможности экспансии.
«Трамп по-прежнему серьезно относится к расширению страны во время своего пребывания в Белом доме. Он рассматривает это как часть своего наследия», — пишет издание, ссылаясь на пять источников, близких к американскому лидеру.
В статье указывается, что негативная реакция на политику Трампа в отношении Панамского канала, Гренландии и Канады, только укрепила его решимость. Чиновники администрации, во время беседы с Wall Street Journal, заявили об открытости к увеличению американского военного присутствия в Гренландии и предоставлению выгодных контрактов американским компаниям для добычи полезных ископаемых.
Ситуация вокруг Панамского канала, который в США переименовали в Американский, также остается напряженной. Анонимный источник, знакомый со стратегией Панамы, сообщил изданию, что страна пытается утихомирить Трампа, сохраняя при этом суверенитет над каналом. Несмотря на уступки Панамы, президент США по-прежнему заинтересован в возвращении контроля над регионом.
В прошлом Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. Альянс даже рассматривал возможность отправки войск на остров. Американский лидер даже предложил Гренландии деньги в обмен на вхождение в состав США.
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