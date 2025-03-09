09 марта 2025

Трамп заманивает Гренландию деньгами

Трамп предложил Гренландии деньги в обмен на вхождение в состав США
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп сделал жесткое заявление по Гренландии
Трамп сделал жесткое заявление по Гренландии Фото:

Президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети. 

«Мы готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и сделать вас богатыми. Если вы этого захотите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп в Truth Social. 

Также он указал, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее. Однако Трамп намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса. «Мы будем продолжать обеспечивать нашу безопасность, как мы делали это со времен Второй мировой войны», — написал глава США. 

В прошлом Трамп уже выражал желание присоединить остров к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. В ответ на его угрозы захватить Гренландию, НАТО рассматривало возможность отправки войск на остров и обсуждало применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне в случае агрессии США.

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Президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети.  «Мы готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и сделать вас богатыми. Если вы этого захотите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп в Truth Social.  Также он указал, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее. Однако Трамп намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса. «Мы будем продолжать обеспечивать нашу безопасность, как мы делали это со времен Второй мировой войны», — написал глава США.  В прошлом Трамп уже выражал желание присоединить остров к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. В ответ на его угрозы захватить Гренландию, НАТО рассматривало возможность отправки войск на остров и обсуждало применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне в случае агрессии США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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