Трамп заманивает Гренландию деньгами

Президент США Дональд Трамп решил заманить Гренландию в состав страны деньгами. Соответствующий пост глава Америки выпустил в своей социальной сети.
«Мы готовы инвестировать миллиарды долларов в создание новых рабочих мест и сделать вас богатыми. Если вы этого захотите, мы приглашаем вас стать частью величайшей нации в любой точке мира, Соединенных Штатов Америки!» — написал Трамп в Truth Social.
Также он указал, что США поддерживают право народа Гренландии определять свое собственное будущее. Однако Трамп намекнул, что возможен и силовой вариант решения вопроса. «Мы будем продолжать обеспечивать нашу безопасность, как мы делали это со времен Второй мировой войны», — написал глава США.
В прошлом Трамп уже выражал желание присоединить остров к США, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников и НАТО. В ответ на его угрозы захватить Гренландию, НАТО рассматривало возможность отправки войск на остров и обсуждало применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне в случае агрессии США.
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