Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением войти в состав США

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Трамп вновь обратился к жителям Гренландии
Трамп вновь обратился к жителям Гренландии Фото:

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением присоединиться к Соединенным Штатам. Подчеркивая свое уважение к народу Гренландии, Трамп выразил надежду на их положительный ответ.

«Мы приветствуем вас в США, если вы согласны», — сказал Трамп в эфире трансляции на сайте Белого дома. Он также добавил, что США намерены заполучить Гренландию «так или иначе».

Ранее НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США. Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну-члена НАТО.

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Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Гренландии с предложением присоединиться к Соединенным Штатам. Подчеркивая свое уважение к народу Гренландии, Трамп выразил надежду на их положительный ответ. «Мы приветствуем вас в США, если вы согласны», — сказал Трамп в эфире трансляции на сайте Белого дома. Он также добавил, что США намерены заполучить Гренландию «так или иначе». Ранее НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США. Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну-члена НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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