Ушаков изложил Уолтцу мнение РФ по поводу временного перемирия

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о разговоре с американским коллегой Майком Уолтцом, в котором изложил позицию Москвы относительно временного перемирия на Украине. Ушаков охарактеризовал такую меру как временную передышку для ВСУ.
«Я, естественно, прокомментировал Уолтцу достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1».
Он отметил, что Россия стремится к устойчивому мирному урегулированию, в котором будут учтены ее интересы. Также Ушаков добавил, что временные соглашения не смогут помочь в текущей сложившейся ситуации.
Украинский лидер Владимир Зеленский 12 марта объявил о согласии на 30-дневное перемирие, стремясь завершить конфликт на Украине. Во время переговоров в Джидде он сообщил, что вопрос о «формате тишины» был поднят американской стороной. Зеленский подчеркнул, что нацелен на серьезные шаги для окончания конфликта и хочет, чтобы это поняли и американские, и европейские лидеры.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что обсуждение 30-дневного перемирия — это попытка втянуть США в конфликт с Россией. Ведь если РФ откажется, то Вашингтон полностью займет позицию Киева, считает он. А если согласится, то ВСУ воспользуются передышкой, чтобы подготовиться к новой чудовищной провокации. Слова Олейника передает «Ридус».
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