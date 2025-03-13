Ушаков изложил Уолтцу мнение РФ по поводу временного перемирия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия стремится к устойчивому мирному урегулированию, заявил Ушаков
Россия стремится к устойчивому мирному урегулированию, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о разговоре с американским коллегой Майком Уолтцом, в котором изложил позицию Москвы относительно временного перемирия на Украине. Ушаков охарактеризовал такую меру как временную передышку для ВСУ.

«Я, естественно, прокомментировал Уолтцу достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1». 

Он отметил, что Россия стремится к устойчивому мирному урегулированию, в котором будут учтены ее интересы. Также Ушаков добавил, что временные соглашения не смогут помочь в текущей сложившейся ситуации.

Украинский лидер Владимир Зеленский 12 марта объявил о согласии на 30-дневное перемирие, стремясь завершить конфликт на Украине. Во время переговоров в Джидде он сообщил, что вопрос о «формате тишины» был поднят американской стороной. Зеленский подчеркнул, что нацелен на серьезные шаги для окончания конфликта и хочет, чтобы это поняли и американские, и европейские лидеры.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что обсуждение 30-дневного перемирия — это попытка втянуть США в конфликт с Россией. Ведь если РФ откажется, то Вашингтон полностью займет позицию Киева, считает он. А если согласится, то ВСУ воспользуются передышкой, чтобы подготовиться к новой чудовищной провокации. Слова Олейника передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о разговоре с американским коллегой Майком Уолтцом, в котором изложил позицию Москвы относительно временного перемирия на Украине. Ушаков охарактеризовал такую меру как временную передышку для ВСУ. «Я, естественно, прокомментировал Уолтцу достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего», — заявил Ушаков в интервью телеканалу «Россия 1».  Он отметил, что Россия стремится к устойчивому мирному урегулированию, в котором будут учтены ее интересы. Также Ушаков добавил, что временные соглашения не смогут помочь в текущей сложившейся ситуации. Украинский лидер Владимир Зеленский 12 марта объявил о согласии на 30-дневное перемирие, стремясь завершить конфликт на Украине. Во время переговоров в Джидде он сообщил, что вопрос о «формате тишины» был поднят американской стороной. Зеленский подчеркнул, что нацелен на серьезные шаги для окончания конфликта и хочет, чтобы это поняли и американские, и европейские лидеры. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что обсуждение 30-дневного перемирия — это попытка втянуть США в конфликт с Россией. Ведь если РФ откажется, то Вашингтон полностью займет позицию Киева, считает он. А если согласится, то ВСУ воспользуются передышкой, чтобы подготовиться к новой чудовищной провокации. Слова Олейника передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...