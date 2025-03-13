Путин: отношения РФ и Беларуси могут послужить примером другим государствам

Отношение России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова и могут послужить примером другим государствам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
«Наши отношения братские в прямом смысле этого слова. Они развиваются таким образом, что могут послужить примером другим государствам. Экономические отношения, несмотря на санкции, развиваются должным образом», — заявил Путин. По его словам, товарооборот между двумя странами за год вырос на 5,7%, до 51 млрд долларов. «Это рекордный уровень», — отметил Путин. Он подчеркнул, что свыше 80 субъектов России поддерживают связи с региональными партнерами в Белоруссии.
Путин также подтвердил приглашение Лукашенко на 9 Мая в Москву и еще раз поздравил его с переизбранием на пост президента. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
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