Путин: отношения РФ и Беларуси могут послужить примером другим государствам

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Путин встретился с Лукашенко в Кремле
Путин встретился с Лукашенко в Кремле Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Отношение России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова и могут послужить примером другим государствам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

«Наши отношения братские в прямом смысле этого слова. Они развиваются таким образом, что могут послужить примером другим государствам. Экономические отношения, несмотря на санкции, развиваются должным образом», — заявил Путин. По его словам, товарооборот между двумя странами за год вырос на 5,7%, до 51 млрд долларов. «Это рекордный уровень», — отметил Путин. Он подчеркнул, что свыше 80 субъектов России поддерживают связи с региональными партнерами в Белоруссии.

Путин также подтвердил приглашение Лукашенко на 9 Мая в Москву и еще раз поздравил его с переизбранием на пост президента. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».

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Отношение России и Белоруссии являются братскими в прямом смысле слова и могут послужить примером другим государствам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле. «Наши отношения братские в прямом смысле этого слова. Они развиваются таким образом, что могут послужить примером другим государствам. Экономические отношения, несмотря на санкции, развиваются должным образом», — заявил Путин. По его словам, товарооборот между двумя странами за год вырос на 5,7%, до 51 млрд долларов. «Это рекордный уровень», — отметил Путин. Он подчеркнул, что свыше 80 субъектов России поддерживают связи с региональными партнерами в Белоруссии. Путин также подтвердил приглашение Лукашенко на 9 Мая в Москву и еще раз поздравил его с переизбранием на пост президента. Трансляция встречи ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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