Гаишники предупредили свердловчан о серьезной опасности на дорогах

Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение о риске аквапланирования на дорогах Свердловской области. В ведомстве рассказали об активном таянии снега, из-за чего на проезжих частях собирается вода, создающая опасность для вождения.
«Водители могут столкнуться с коварным эффектом аквапланирования, когда вода скапливается между колесами автомобиля и дорогой, лишая машину сцепления с асфальтом», — пояснили там. В ходе проверки 13 марта серьезные проблемы полицейские обнаружили на 192-м и 201-м километрах Пермского тракта.
Свердловскую область с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу с последствиями стихии вывели сотни единиц спецтехники. Снегопад стих 11 марта.
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