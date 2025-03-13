Гаишники предупредили свердловчан о серьезной опасности на дорогах

ГАИ предупредила о риске аквапланирования на дорогах Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекторы проверили состояние дорог во время непогоды
Инспекторы проверили состояние дорог во время непогоды Фото:

Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение о риске аквапланирования на дорогах Свердловской области. В ведомстве рассказали об активном таянии снега, из-за чего на проезжих частях собирается вода, создающая опасность для вождения.

«Водители могут столкнуться с коварным эффектом аквапланирования, когда вода скапливается между колесами автомобиля и дорогой, лишая машину сцепления с асфальтом», — пояснили там. В ходе проверки 13 марта серьезные проблемы полицейские обнаружили на 192-м и 201-м километрах Пермского тракта.

Свердловскую область с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу с последствиями стихии вывели сотни единиц спецтехники. Снегопад стих 11 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение о риске аквапланирования на дорогах Свердловской области. В ведомстве рассказали об активном таянии снега, из-за чего на проезжих частях собирается вода, создающая опасность для вождения. «Водители могут столкнуться с коварным эффектом аквапланирования, когда вода скапливается между колесами автомобиля и дорогой, лишая машину сцепления с асфальтом», — пояснили там. В ходе проверки 13 марта серьезные проблемы полицейские обнаружили на 192-м и 201-м километрах Пермского тракта. Свердловскую область с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу с последствиями стихии вывели сотни единиц спецтехники. Снегопад стих 11 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...