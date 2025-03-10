Когда закончится снегопад в Екатеринбурге: прогноз синоптиков

Снегопад в Екатеринбурге закончится в ночь на 11 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге с 9 марта идет мощный снегопад
В Екатеринбурге с 9 марта идет мощный снегопад Фото:

Мощный снегопад, накрывший Екатеринбург, закончится в ночь на 11 марта. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.  

«Снег ночью [в ночь на 11 марта] закончится. Где-то в интервале от полуночи до четырех часов», — объяснил Пулин. 

Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу со стихией 10 марта было выведено более 180 единиц спецтехники. Из-за сильного снегопада и спроса вечером в два раза поднялась стоимость поездки в такси. В Кольцово были задержаны пять рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут.

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Мощный снегопад, накрывший Екатеринбург, закончится в ночь на 11 марта. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.   «Снег ночью [в ночь на 11 марта] закончится. Где-то в интервале от полуночи до четырех часов», — объяснил Пулин.  Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу со стихией 10 марта было выведено более 180 единиц спецтехники. Из-за сильного снегопада и спроса вечером в два раза поднялась стоимость поездки в такси. В Кольцово были задержаны пять рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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