Когда закончится снегопад в Екатеринбурге: прогноз синоптиков

Мощный снегопад, накрывший Екатеринбург, закончится в ночь на 11 марта. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Снег ночью [в ночь на 11 марта] закончится. Где-то в интервале от полуночи до четырех часов», — объяснил Пулин.
Екатеринбург с 9-го по 10 марта засыпало снегом после продолжительной оттепели. На борьбу со стихией 10 марта было выведено более 180 единиц спецтехники. Из-за сильного снегопада и спроса вечером в два раза поднялась стоимость поездки в такси. В Кольцово были задержаны пять рейсов. Самолеты не смогли вылететь в Хабаровск, Благовещенск, Москву, Нижневартовск и в Сургут.
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