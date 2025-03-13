Лукашенко: Белоруссия готовит пусковые установки для «Орешника»

Белоруссия завершает производство пусковых установок для ракетного комплекса «Орешник» и ожидает поставки ракет от России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.
«Когда я погрузился в эту проблему — [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси, <...> Несколько пусковых установок, которые для „Орешника“ предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», — сообщил Лукашенко во время беседы с журналистами.
Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас страна ждет ракеты, которые должны поступить из России. «От старшего брата ракета нужна будет», — заявил он.
Ранее глава Белоруссии прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава РФ, отношения двух стран могут послужить примером для остальных государств.
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