Лукашенко: Белоруссия готовит пусковые установки для «Орешника»

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Лукашенко заявил, что в Белоруссии ждут ракеты «Орешник»
Лукашенко заявил, что в Белоруссии ждут ракеты «Орешник» Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Белоруссия завершает производство пусковых установок для ракетного комплекса «Орешник» и ожидает поставки ракет от России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Когда я погрузился в эту проблему — [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси, <...> Несколько пусковых установок, которые для „Орешника“ предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», — сообщил Лукашенко во время беседы с журналистами.

Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас страна ждет ракеты, которые должны поступить из России. «От старшего брата ракета нужна будет», — заявил он.

Ранее глава Белоруссии прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава РФ, отношения двух стран могут послужить примером для остальных государств.

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Белоруссия завершает производство пусковых установок для ракетного комплекса «Орешник» и ожидает поставки ракет от России. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко. «Когда я погрузился в эту проблему — [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] меня погрузил, — оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси, <...> Несколько пусковых установок, которые для „Орешника“ предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем», — сообщил Лукашенко во время беседы с журналистами. Президент Белоруссии подчеркнул, что сейчас страна ждет ракеты, которые должны поступить из России. «От старшего брата ракета нужна будет», — заявил он. Ранее глава Белоруссии прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил глава РФ, отношения двух стран могут послужить примером для остальных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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