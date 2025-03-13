Путин надеется на участие артистов из Белоруссии в «Интервидении»

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Артистов из Белоруссии ждут в Москве
Артистов из Белоруссии ждут в Москве Фото:

Белорусские артисты должны обязательно принять участие в конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в конкурсе „Интервидение“ в Москве», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».

Конкурс намечен на сентябрь 2025 года. По словам Путина, подобные творческие состязания были очень популярно в 70-80-е годы прошлого века, поэтому решено возродить добрую традицию.

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Белорусские артисты должны обязательно принять участие в конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в конкурсе „Интервидение“ в Москве», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция идет на телеканале «Россия 24». Конкурс намечен на сентябрь 2025 года. По словам Путина, подобные творческие состязания были очень популярно в 70-80-е годы прошлого века, поэтому решено возродить добрую традицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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