Путин надеется на участие артистов из Белоруссии в «Интервидении»

Белорусские артисты должны обязательно принять участие в конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Рассчитываем, что белорусские артисты примут участие в конкурсе „Интервидение“ в Москве», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Трансляция идет на телеканале «Россия 24».
Конкурс намечен на сентябрь 2025 года. По словам Путина, подобные творческие состязания были очень популярно в 70-80-е годы прошлого века, поэтому решено возродить добрую традицию.
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