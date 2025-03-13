Путин и Лукашенко обсудили общее оборонное пространство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Лукашенко готовы совместно реагировать в условиях международной напряженности
Путин и Лукашенко готовы совместно реагировать в условиях международной напряженности Фото:

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили создание общего оборонного пространства, учитывая мировую и европейскую напряженность. Об этом было сказано по итогам совместной встречи.

«В ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства», — заявил Путин в эфире «России 24». Глава государства добавил, что это было сделано на фоне текущей мировой и европейской напряженности, а также сложившейся обстановки на границах двух стран

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили создание общего оборонного пространства, учитывая мировую и европейскую напряженность. Об этом было сказано по итогам совместной встречи. «В ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства», — заявил Путин в эфире «России 24». Глава государства добавил, что это было сделано на фоне текущей мировой и европейской напряженности, а также сложившейся обстановки на границах двух стран
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...