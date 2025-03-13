Путин и Лукашенко обсудили общее оборонное пространство

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили создание общего оборонного пространства, учитывая мировую и европейскую напряженность. Об этом было сказано по итогам совместной встречи.
«В ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства», — заявил Путин в эфире «России 24». Глава государства добавил, что это было сделано на фоне текущей мировой и европейской напряженности, а также сложившейся обстановки на границах двух стран
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