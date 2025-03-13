Путин поблагодарил Трампа за внимание к Украине

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Путин заявил, что Трамп уделяет урегулированию на Украине много внимания
Путин заявил, что Трамп уделяет урегулированию на Украине много внимания Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе США Дональду Трампу. Он поблагодарил американского лидера за его внимание к вопросу урегулирования конфликта в Украине.

«Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — заявил российский лидер. С теплыми словами к Трампу он выступил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Прямой эфир идет на телеканале «Россия 24». 

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе США Дональду Трампу. Он поблагодарил американского лидера за его внимание к вопросу урегулирования конфликта в Украине. «Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — заявил российский лидер. С теплыми словами к Трампу он выступил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Прямой эфир идет на телеканале «Россия 24». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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