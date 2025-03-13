Путин поблагодарил Трампа за внимание к Украине

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе США Дональду Трампу. Он поблагодарил американского лидера за его внимание к вопросу урегулирования конфликта в Украине.
«Прежде всего я хотел бы начать со слов благодарности в адрес президента Соединенных Штатов, господина Трампа, за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — заявил российский лидер. С теплыми словами к Трампу он выступил во время пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко. Прямой эфир идет на телеканале «Россия 24».
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