Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Торпедо» (Нижний Новгород), прервав свою серию из четырех поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на новом стадионе уральцев — «УГМК-Арене» при 10,2 тысячах зрителей. Счет составил 2:1 (1:0; 0:1; 1:0), передает корреспондент URA.RU.
В первом периоде голевой момент организовали форварды Василий Филяев и Семен Кизимов. Филяев отобрал шайбу у оппонента и отдал пас Кизимову, который в касание отправил снаряд в ближний угол ворот «Торпедо».
У «Автомобилиста» была возможность удвоить разницу, когда нападающий Алексей Бывальцев заработал штрафной бросок. Но он проиграл в битве один на один с голкипером гостей Иваном Кульбаковым. Вскоре игрок атаки нижегородцев Егор Виноградов подхватил шайбу в чужой зоне и подобрался к воротам хозяев, пробив точным ударом в девятку.
В самой концовке встречи победу для уральцев вытащил нападающий Данил Романцев. После 64 матчей ХК «Автомобилист» поднялся на шестую строчку в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 83 очками. Нижегородское «Торпедо» на восьмом месте на Западе с 70 очками, а в общей таблице занимает 14-ю позицию.
Ледовый дворец открыли хоккейным матчем «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. В торжественной церемонии участвовали секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
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