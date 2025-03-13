«Автомобилист» впервые выиграл на новой арене, прервав серию поражений в КХЛ. Фото, видео

ХК «Автомобилист» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1 после 4 поражений подряд
© Служба новостей «URA.RU»
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ХК «Автомобилист» открыл счет в первом периоде
ХК «Автомобилист» открыл счет в первом периоде Фото:

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Торпедо» (Нижний Новгород), прервав свою серию из четырех поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на новом стадионе уральцев — «УГМК-Арене» при 10,2 тысячах зрителей. Счет составил 2:1 (1:0; 0:1; 1:0), передает корреспондент URA.RU.

В первом периоде голевой момент организовали форварды Василий Филяев и Семен Кизимов. Филяев отобрал шайбу у оппонента и отдал пас Кизимову, который в касание отправил снаряд в ближний угол ворот «Торпедо».

У «Автомобилиста» была возможность удвоить разницу, когда нападающий Алексей Бывальцев заработал штрафной бросок. Но он проиграл в битве один на один с голкипером гостей Иваном Кульбаковым. Вскоре игрок атаки нижегородцев Егор Виноградов подхватил шайбу в чужой зоне и подобрался к воротам хозяев, пробив точным ударом в девятку.

В самой концовке встречи победу для уральцев вытащил нападающий Данил Романцев. После 64 матчей ХК «Автомобилист» поднялся на шестую строчку в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 83 очками. Нижегородское «Торпедо» на восьмом месте на Западе с 70 очками, а в общей таблице занимает 14-ю позицию.

Ледовый дворец открыли хоккейным матчем «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. В торжественной церемонии участвовали секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.

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Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) победил «Торпедо» (Нижний Новгород), прервав свою серию из четырех поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на новом стадионе уральцев — «УГМК-Арене» при 10,2 тысячах зрителей. Счет составил 2:1 (1:0; 0:1; 1:0), передает корреспондент URA.RU. В первом периоде голевой момент организовали форварды Василий Филяев и Семен Кизимов. Филяев отобрал шайбу у оппонента и отдал пас Кизимову, который в касание отправил снаряд в ближний угол ворот «Торпедо». У «Автомобилиста» была возможность удвоить разницу, когда нападающий Алексей Бывальцев заработал штрафной бросок. Но он проиграл в битве один на один с голкипером гостей Иваном Кульбаковым. Вскоре игрок атаки нижегородцев Егор Виноградов подхватил шайбу в чужой зоне и подобрался к воротам хозяев, пробив точным ударом в девятку. В самой концовке встречи победу для уральцев вытащил нападающий Данил Романцев. После 64 матчей ХК «Автомобилист» поднялся на шестую строчку в регулярке. На Востоке уральцы идут на четвертом месте с 83 очками. Нижегородское «Торпедо» на восьмом месте на Западе с 70 очками, а в общей таблице занимает 14-ю позицию. Ледовый дворец открыли хоккейным матчем «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. В торжественной церемонии участвовали секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие VIP. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
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