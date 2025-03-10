«Проще завод построить»: как открывали «УГМК-Арену» — крупнейшую на Урале. Фото, видео

ХК «Автомобилист» дебютировал на «УГМК-Арене» с поражения от ЦСКА

11 марта 2025 в 01:09 Размер текста - 17 +

Промышленнику Андрею Козицыну было проще строить заводы, чем «УГМК-Арену» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на официальное открытие крупнейшей на Урале «УГМК-Арены» — нового дома хоккейного «Автомобилиста», который строили пять лет, пришло более 10 тысяч болельщиков. Открывали площадку матчем против московского ЦСКА, который закончился не в пользу хозяев. Это омрачило праздник некоторым болельщикам, не оценили гости и проблемы с парковкой и высокие цены на еду. При этом все опрошенные гости сходятся во мнении — масштаб новой арены впечатляет. Подробнее о прошедшем открытии в репортаже URA.RU. «Автомобилист» не успел отыграться в третьем периоде с ЦСКА Фото: Размик Закарян © URA.RU «Автомобилист» проиграл армейцам со счетом 3:4, пропустив три шайбы во втором периоде. Дебютный для хозяев гол забил форвард Ник Меркли. В третьем периоде инициативу поддержали защитники Никита Трямкин и Сергей Зборовский. Хозяева даже меняли вратаря в середине игры — с Евгения Аликина на Владимира Галкина, но не помогло. Этот матч стал четвертым в серии поражений клуба в КХЛ. Многие болельщики, пришедшие ради красивого и эффектного открытия, были возмущены. «Столько денег [вкладывается] в антураж, при этом с кадрами у „Автомобилиста“ до сих пор проблемы. Мы больше всего ждем хоккея. Нам надо игры [качественной]», — поделился негодованием с корреспондентом гость, приехавший на открытие из Асбеста. Всего на матч пришло 10 489 болельщиков, некоторые жаловались на проблемы с парковкой. Например, екатеринбуржцам Руслану и Павлу, которые до этого также побывали на тестовой игре «молодежки» клуба с «Толпаром» (Уфа) на «УГМК-Арене», пришлось оставлять машину на парковке ТРЦ «Гринвич» через дорогу. Другая болельщица призналась, что ей повезло оставить машину у дома матери, которая живет поблизости. Новость по теме Элита съехалась на открытие огромной арены в центре Екатеринбурга. Фото Девушка была с подругой. Обе оценили масштабность площадки и световое шоу перед матчем. «Прямо вау», — заявили они. Понравилась им и то, что разница между рядами сидений оптимальная и не мешает обзору: «Все хорошо просматривается». А сами сидения мягкие и теплые. Среди пришедших VIP-персон они выделили легенду советского хоккея и главу хоккейной федерации РФ Владислава Третьяка, хотя VIP на открытии было много — приехали даже министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «Это суперсовременный дворец, здесь можно проводить и соревнования, и концерты, и занятия. И он второй в России по мощности после „СКА-Арены“ [в Санкт-Петербурге]. И я уверен, здесь будут только победы…» — отметил Дегтярев. Болельщики хотели бы больше акций на сувениры Фото: Размик Закарян © URA.RU Кому-то не хватило хот-догов в буфете. А те, кому хватило, жаловались на цены. Они якобы по сравнению с КРК «Уралец», где раньше проходили матчи «Автомобилиста», выросли вдвое. «Хот-дог с чаем стоили 250 рублей, здесь 500», — поделился один из собеседников. Другая болельщица оказалась удивлена ценам в магазине атрибутики. Например, фирменный джерси с символикой «Автомобилиста» стоит 18 тысяч рублей. «Хотелось бы видеть какие-то акции, скидки. Может, хотя бы для ветеранов…», — помечтала женщина. Евгений Куйвашев и Андрей Козицын были на запуске строительства арены Фото: Илья Московец © URA.RU Между периодами комментарии дали глава КХЛ Алексей Морозов и президент «Автомобилиста» Андрей Козицын. Морозов поздравил екатеринбуржцев, клуб и болельщиков с новым домом, который по оснащенности является одним из лучших в лиге. Козицын отметил, какого большого труда стоило построить этот ледовый дворец, и поблагодарил каждого, принявшего участие в проекте. «Я в своей жизни запускал много предприятий промышленных, и могу вам честно сказать, что проще запустить завод, чем-то место, где мы с вами сегодня находимся. Я говорю как есть — это объективная реальность», — подчеркнул президент ХК «Автомобилист». «УГМК-Арена» появилась на месте снесенной телебашне. Ее строительство началось в октябре 2019-го. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025 года. Подробнее об истории строительства — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на официальное открытие крупнейшей на Урале «УГМК-Арены» — нового дома хоккейного «Автомобилиста», который строили пять лет, пришло более 10 тысяч болельщиков. Открывали площадку матчем против московского ЦСКА, который закончился не в пользу хозяев. Это омрачило праздник некоторым болельщикам, не оценили гости и проблемы с парковкой и высокие цены на еду. При этом все опрошенные гости сходятся во мнении — масштаб новой арены впечатляет. Подробнее о прошедшем открытии в репортаже URA.RU. «Автомобилист» проиграл армейцам со счетом 3:4, пропустив три шайбы во втором периоде. Дебютный для хозяев гол забил форвард Ник Меркли. В третьем периоде инициативу поддержали защитники Никита Трямкин и Сергей Зборовский. Хозяева даже меняли вратаря в середине игры — с Евгения Аликина на Владимира Галкина, но не помогло. Этот матч стал четвертым в серии поражений клуба в КХЛ. Многие болельщики, пришедшие ради красивого и эффектного открытия, были возмущены. «Столько денег [вкладывается] в антураж, при этом с кадрами у „Автомобилиста“ до сих пор проблемы. Мы больше всего ждем хоккея. Нам надо игры [качественной]», — поделился негодованием с корреспондентом гость, приехавший на открытие из Асбеста. Всего на матч пришло 10 489 болельщиков, некоторые жаловались на проблемы с парковкой. Например, екатеринбуржцам Руслану и Павлу, которые до этого также побывали на тестовой игре «молодежки» клуба с «Толпаром» (Уфа) на «УГМК-Арене», пришлось оставлять машину на парковке ТРЦ «Гринвич» через дорогу. Другая болельщица призналась, что ей повезло оставить машину у дома матери, которая живет поблизости. Девушка была с подругой. Обе оценили масштабность площадки и световое шоу перед матчем. «Прямо вау», — заявили они. Понравилась им и то, что разница между рядами сидений оптимальная и не мешает обзору: «Все хорошо просматривается». А сами сидения мягкие и теплые. Среди пришедших VIP-персон они выделили легенду советского хоккея и главу хоккейной федерации РФ Владислава Третьяка, хотя VIP на открытии было много — приехали даже министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев. «Это суперсовременный дворец, здесь можно проводить и соревнования, и концерты, и занятия. И он второй в России по мощности после „СКА-Арены“ [в Санкт-Петербурге]. И я уверен, здесь будут только победы…» — отметил Дегтярев. Кому-то не хватило хот-догов в буфете. А те, кому хватило, жаловались на цены. Они якобы по сравнению с КРК «Уралец», где раньше проходили матчи «Автомобилиста», выросли вдвое. «Хот-дог с чаем стоили 250 рублей, здесь 500», — поделился один из собеседников. Другая болельщица оказалась удивлена ценам в магазине атрибутики. Например, фирменный джерси с символикой «Автомобилиста» стоит 18 тысяч рублей. «Хотелось бы видеть какие-то акции, скидки. Может, хотя бы для ветеранов…», — помечтала женщина. Между периодами комментарии дали глава КХЛ Алексей Морозов и президент «Автомобилиста» Андрей Козицын. Морозов поздравил екатеринбуржцев, клуб и болельщиков с новым домом, который по оснащенности является одним из лучших в лиге. Козицын отметил, какого большого труда стоило построить этот ледовый дворец, и поблагодарил каждого, принявшего участие в проекте. «Я в своей жизни запускал много предприятий промышленных, и могу вам честно сказать, что проще запустить завод, чем-то место, где мы с вами сегодня находимся. Я говорю как есть — это объективная реальность», — подчеркнул президент ХК «Автомобилист». «УГМК-Арена» появилась на месте снесенной телебашне. Ее строительство началось в октябре 2019-го. Планировалось, что проект обойдется примерно в 120—130 млн евро, а возведение займет около двух лет. Но сроки сдвинулись. Официально строительство закончилось 1 февраля 2025 года. Подробнее об истории строительства — в материале URA.RU.