Путин: Киев должен был сам просить о прекращении огня

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Киев должен просить о прекращении огня, сказал Путин
Киев должен просить о прекращении огня, сказал Путин Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев должен был сам просить США о прекращении огня, исходя из реальной ситуации на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Решение [о прекращении огня] выглядит как принятое украинской стороной под американским давлением. Убежден, что Киев должен был бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом», — заявил Путин, комментируя встречу представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».

При этом Путин добавил, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Украины. ВС РФ ведут активное наступление в ДНР, а также постепенно освобождают Курскую область. 13 марта под контроль ВС РФ перешла Суджа. Больше полугода за нее шли бои. 

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Киев должен был сам просить США о прекращении огня, исходя из реальной ситуации на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко. «Решение [о прекращении огня] выглядит как принятое украинской стороной под американским давлением. Убежден, что Киев должен был бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом», — заявил Путин, комментируя встречу представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24». При этом Путин добавил, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Украины. ВС РФ ведут активное наступление в ДНР, а также постепенно освобождают Курскую область. 13 марта под контроль ВС РФ перешла Суджа. Больше полугода за нее шли бои. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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