Путин: Киев должен был сам просить о прекращении огня

Киев должен был сам просить США о прекращении огня, исходя из реальной ситуации на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
«Решение [о прекращении огня] выглядит как принятое украинской стороной под американским давлением. Убежден, что Киев должен был бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом», — заявил Путин, комментируя встречу представителей США и Украины в Саудовской Аравии. Трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия 24».
При этом Путин добавил, что ситуация в зоне СВО складывается не в пользу Украины. ВС РФ ведут активное наступление в ДНР, а также постепенно освобождают Курскую область. 13 марта под контроль ВС РФ перешла Суджа. Больше полугода за нее шли бои.
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