Фанаты парализовали работу метро после матча на «УГМК-Арене». Видео

Фанаты «Автомобилиста» создали коллапс на улицах Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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На хоккейном матче было 10,2 тысячи зрителей
На хоккейном матче было 10,2 тысячи зрителей Фото:

В Екатеринбурге после хоккейного матча «Автомобилист» — «Торпедо» (Нижний Новгород) на новой «УГМК-Арене» фанаты толпами направились в сторону метро и создали огромную очередь. Об этом сообщают очевидцы.

«Вот что творится на улице после матча на новой арене. Думаю, в метро понадобится дополнительный вагон», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Коллапс возник на станции метро «Геологическая».

«УГМК-Арену» торжественно открыли 10 марта. «Автомобилист» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1, для команды из Екатеринбурга это первая победа на новой площадке.

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В Екатеринбурге после хоккейного матча «Автомобилист» — «Торпедо» (Нижний Новгород) на новой «УГМК-Арене» фанаты толпами направились в сторону метро и создали огромную очередь. Об этом сообщают очевидцы. «Вот что творится на улице после матча на новой арене. Думаю, в метро понадобится дополнительный вагон», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Коллапс возник на станции метро «Геологическая». «УГМК-Арену» торжественно открыли 10 марта. «Автомобилист» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1, для команды из Екатеринбурга это первая победа на новой площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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