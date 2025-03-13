В Екатеринбурге после хоккейного матча «Автомобилист» — «Торпедо» (Нижний Новгород) на новой «УГМК-Арене» фанаты толпами направились в сторону метро и создали огромную очередь. Об этом сообщают очевидцы.
«Вот что творится на улице после матча на новой арене. Думаю, в метро понадобится дополнительный вагон», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Коллапс возник на станции метро «Геологическая».
«УГМК-Арену» торжественно открыли 10 марта. «Автомобилист» выиграл у «Торпедо» со счетом 2:1, для команды из Екатеринбурга это первая победа на новой площадке.
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