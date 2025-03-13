Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления лицеистов в Екатеринбурге

Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании отравления учеников в СУНЦ УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел утром 12 марта
Инцидент произошел утром 12 марта Фото:
новость из сюжета
В СУНЦ УрФУ произошла вспышка опасной инфекции

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования дела о массовом отравлении студентов в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

О массовом отравлении студентов СУНЦ УрФУ стало известно 12 марта. По последним данным, к врачам обратились 34 ученика и еще двое сотрудников из пищеблока учреждения. По информации от управления Роспотребнадзора по Свердловской области, дети заразились норовирусом.

СК возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Всех студентов перевели на дистанционное обучение. А работу поставщика питания — ООО «Общественное питание» — временно приостановили.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования дела о массовом отравлении студентов в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. О массовом отравлении студентов СУНЦ УрФУ стало известно 12 марта. По последним данным, к врачам обратились 34 ученика и еще двое сотрудников из пищеблока учреждения. По информации от управления Роспотребнадзора по Свердловской области, дети заразились норовирусом. СК возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Всех студентов перевели на дистанционное обучение. А работу поставщика питания — ООО «Общественное питание» — временно приостановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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