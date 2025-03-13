Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления лицеистов в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о ходе расследования дела о массовом отравлении студентов в специализированном учебно-научном центре Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«В СУ СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
О массовом отравлении студентов СУНЦ УрФУ стало известно 12 марта. По последним данным, к врачам обратились 34 ученика и еще двое сотрудников из пищеблока учреждения. По информации от управления Роспотребнадзора по Свердловской области, дети заразились норовирусом.
СК возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Всех студентов перевели на дистанционное обучение. А работу поставщика питания — ООО «Общественное питание» — временно приостановили.
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