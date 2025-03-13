В США захотели заключить огромную сделку с РФ по газу

США изучают пути сотрудничества с российским энергетическим гигантом «Газпром» в рамках глобальных проектов, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Кремлем и мирному соглашению по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«Российские и европейские официальные лица заявляют, что США изучают возможности сотрудничества с ПАО „Газпром“ по глобальным проектам. Это может стать шагом к установлению более тесных связей с Кремлем и посредничеству в мирном соглашении по Украине», — пишет агентство Bloomberg.
По мнению европейских представителей, США и Россия уже провели предварительные обсуждения по данному вопросу, однако остается неизвестным, кто именно участвует в переговорах и принимает ли в них прямое участие администрация Дональда Трампа, утверждают источники. В Белом доме воздержались от каких-либо комментариев.
Ранее Трамп обвинил Европу в тратах на Россию. По словам президента США, Европейские страны тратят больше средств на закупки российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Несмотря на формальное прекращение закупок российского газа, европейские страны продолжают использовать его для отопления своих домов и наполнения подземных хранилищ.
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