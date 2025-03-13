13 марта 2025

В США захотели заключить огромную сделку с РФ по газу

Bloomberg: США обсуждают с РФ возможное сотрудничество с «Газпромом»
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские чиновники видят интерес США к связям с «Газпромом»
Европейские чиновники видят интерес США к связям с «Газпромом» Фото:

США изучают пути сотрудничества с российским энергетическим гигантом «Газпром» в рамках глобальных проектов, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Кремлем и мирному соглашению по Украине. Об этом сообщает Bloomberg. 

«Российские и европейские официальные лица заявляют, что США изучают возможности сотрудничества с ПАО „Газпром“ по глобальным проектам. Это может стать шагом к установлению более тесных связей с Кремлем и посредничеству в мирном соглашении по Украине», — пишет агентство Bloomberg. 

По мнению европейских представителей, США и Россия уже провели предварительные обсуждения по данному вопросу, однако остается неизвестным, кто именно участвует в переговорах и принимает ли в них прямое участие администрация Дональда Трампа, утверждают источники. В Белом доме воздержались от каких-либо комментариев.

Ранее Трамп обвинил Европу в тратах на Россию. По словам президента США, Европейские страны тратят больше средств на закупки российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Несмотря на формальное прекращение закупок российского газа, европейские страны продолжают использовать его для отопления своих домов и наполнения подземных хранилищ. 

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США изучают пути сотрудничества с российским энергетическим гигантом «Газпром» в рамках глобальных проектов, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Кремлем и мирному соглашению по Украине. Об этом сообщает Bloomberg.  «Российские и европейские официальные лица заявляют, что США изучают возможности сотрудничества с ПАО „Газпром“ по глобальным проектам. Это может стать шагом к установлению более тесных связей с Кремлем и посредничеству в мирном соглашении по Украине», — пишет агентство Bloomberg.  По мнению европейских представителей, США и Россия уже провели предварительные обсуждения по данному вопросу, однако остается неизвестным, кто именно участвует в переговорах и принимает ли в них прямое участие администрация Дональда Трампа, утверждают источники. В Белом доме воздержались от каких-либо комментариев. Ранее Трамп обвинил Европу в тратах на Россию. По словам президента США, Европейские страны тратят больше средств на закупки российской нефти и газа, чем на поддержку Украины. Несмотря на формальное прекращение закупок российского газа, европейские страны продолжают использовать его для отопления своих домов и наполнения подземных хранилищ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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