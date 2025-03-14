Стало известно о планах США отправить Киеву замену ракетам ATACMS

США готовятся отправить Украине дальнобойные снаряды GLSDB, которые могут поразить цель на расстоянии до 150 км. Об этом сообщили осведомленные источники и подчеркнули, что новое вооружение будет отправлено вместо ракет ATACMS.
«США готовы возобновить поставки на Украину бомб большой дальности, известных как бомбы малого диаметра наземного базирования [GLSDB], после того как они были модернизированы для более эффективной борьбы с российскими помехами», — рассказали осведомленные источники. Их слова передает Reuters.
GLSDB, которые США уже отправляли ВСУ, были изобретены для бомбардировки городов. Об этом ранее URA.RU рассказал военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов.
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