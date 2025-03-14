Бюджетникам объяснили, когда ждать прибавку к зарплате

Юрист Голубева: зарплаты бюджетникам повысят на 13,2% до октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года
Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года Фото:

Зарплаты педагогов, врачей, работников соцслужб и МЧС увеличатся с 1 января до 1 октября на 13,2% в рамках первого этапа индексации зарплат бюджетников. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

«Повышение зарплат бюджетников начнется с 1 января 2025 года и составит 13,2%, что соответствует параметрам бюджета РФ на 2025 год. Индексация будет проводиться в два этапа. На первом этапе повышение коснется доходов сотрудников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных организаций», — рассказала РИА Новости Голубева.

Она подчеркнула, что второй этап начнется с 1 октября этого года. Повышение затронет постоянные выплаты сотрудников, такие как оклад и ежемесячные премии.

Ранее стало известно, кому работодатели чаще выплачивают премии. Согласно данным консалтинговой компании «Б1», в 2024 году усилилась практика начисления квартальных премий, что особенно ощутили менеджеры среднего звена. Помимо этого, широкое распространение получило ежемесячное премирование рабочих и вспомогательного персонала из-за дефицита кадров.

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Зарплаты педагогов, врачей, работников соцслужб и МЧС увеличатся с 1 января до 1 октября на 13,2% в рамках первого этапа индексации зарплат бюджетников. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. «Повышение зарплат бюджетников начнется с 1 января 2025 года и составит 13,2%, что соответствует параметрам бюджета РФ на 2025 год. Индексация будет проводиться в два этапа. На первом этапе повышение коснется доходов сотрудников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных организаций», — рассказала РИА Новости Голубева. Она подчеркнула, что второй этап начнется с 1 октября этого года. Повышение затронет постоянные выплаты сотрудников, такие как оклад и ежемесячные премии. Ранее стало известно, кому работодатели чаще выплачивают премии. Согласно данным консалтинговой компании «Б1», в 2024 году усилилась практика начисления квартальных премий, что особенно ощутили менеджеры среднего звена. Помимо этого, широкое распространение получило ежемесячное премирование рабочих и вспомогательного персонала из-за дефицита кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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