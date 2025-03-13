Стало известно, кому работодатели чаще выплачивают премии

Российские компании стали чаще премировать своих сотрудников, а среди специалистов есть и те, кто чаще других получают финансовые бонусы от работодателя. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.
«В условиях дефицита кадров российские компании начали сокращать периодичность премирования сотрудников. Интенсификацию квартального стимулирования сильнее других почувствовали представители среднего звена управления» — пишет РБК со ссылкой на собственных экспертов.
Согласно данным консалтинговой компании «Б1», в 2024 году усилилась практика начисления квартальных премий, что особенно ощутили менеджеры среднего звена. Если в 2023 году эту категорию сотрудников премировали 19% компаний, то в 2024 году их доля выросла до 29%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди руководителей высшего звена — доля компаний, предоставляющих премии топ-менеджерам, увеличилась за год с 22% до 29%. Для специалистов этот показатель вырос с 19% до 28%.
Помимо этого, широкое распространение получило ежемесячное премирование рабочих и вспомогательного персонала. Согласно данным «Б1», регулярные бонусы рабочим начисляют 53% организаций.
Ранее в России пересказали увеличение средней зарплаты жителей страны до 150 тысяч рублей к 2030 году. Росстат сообщил, что реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год, достигнув 87,9 тысячи рублей. Там добавили, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре составила около 128,7 тысячи рублей, что на 21,9% больше по сравнению с декабрем предыдущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.