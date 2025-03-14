Песков оценил новое решение ЕСПЧ по событиям в Доме профсоюзов в Одессе

Песков посчитал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла
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Дмитрий Песков посчитал новые заявления по Украине от ЕСПЧ «проблеском здравого смысла»
Дмитрий Песков посчитал новые заявления по Украине от ЕСПЧ «проблеском здравого смысла» Фото:

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла.

«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил Песков. Его слова передает ТАСС. Однако официальный представитель Кремля добавил, что для окончательного подтверждения положительной тенденции к адекватной реакции суда необходимы и другие проявления.

Согласно решению ЕСПЧ, украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения жизней в ходе событий в Одессе, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, и более 240 получили ранения.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла. «Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил Песков. Его слова передает ТАСС. Однако официальный представитель Кремля добавил, что для окончательного подтверждения положительной тенденции к адекватной реакции суда необходимы и другие проявления. Согласно решению ЕСПЧ, украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения жизней в ходе событий в Одессе, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, и более 240 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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