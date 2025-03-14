Песков оценил новое решение ЕСПЧ по событиям в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной за события в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал такую реакцию со стороны ЕСПЧ проблеском здравого смысла.
«Очень запоздалый, но похоже на проблеск здравого смысла», — заметил Песков. Его слова передает ТАСС. Однако официальный представитель Кремля добавил, что для окончательного подтверждения положительной тенденции к адекватной реакции суда необходимы и другие проявления.
Согласно решению ЕСПЧ, украинские власти не предприняли необходимых мер для предотвращения насилия и спасения жизней в ходе событий в Одессе, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. В тот день погибли 48 человек, и более 240 получили ранения.
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