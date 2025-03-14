Жителей Воронежской области предупредили об опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он также попросил сохранять спокойствие, добавив, что силы ПВО находятся в режиме готовности. Помимо предупреждения, губернатор призвал жителей следить за официальными сообщениями и указаниями от правительства области и МЧС, чтобы оперативно получать актуальную информацию о ситуации и действиях в случае угрозы.
Ранее стало известно, что над Москвой было сбито четыре беспилотника. По предварительным данным, обломки одного из них упали на жилой дом.
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