ВСУ лишились всех путей отступления из Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ лишились путей отступления в Курской области
ВСУ лишились путей отступления в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации в Курской области после освобождения поселка Гончаровка российскими войсками. У украинских военных не осталось путей отступления из региона.

«Сейчас не осталось путей отступления», — прокомментировал ситуацию для ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВСУ отступали через недавно освобожденную Гончаровку.

Ранее ВС РФ осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». Операция продолжалась около недели. В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение региона будет завершено в ближайшее время. ВСУ предпринимают попытки сбежать из Курской области в гражданской одежде.

Уже 14 марта, бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. За сутки в российском регионе Киев потерял более 260 человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации в Курской области после освобождения поселка Гончаровка российскими войсками. У украинских военных не осталось путей отступления из региона. «Сейчас не осталось путей отступления», — прокомментировал ситуацию для ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВСУ отступали через недавно освобожденную Гончаровку. Ранее ВС РФ осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». Операция продолжалась около недели. В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение региона будет завершено в ближайшее время. ВСУ предпринимают попытки сбежать из Курской области в гражданской одежде. Уже 14 марта, бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. За сутки в российском регионе Киев потерял более 260 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...