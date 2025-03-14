Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации в Курской области после освобождения поселка Гончаровка российскими войсками. У украинских военных не осталось путей отступления из региона.
«Сейчас не осталось путей отступления», — прокомментировал ситуацию для ТАСС источник в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, ВСУ отступали через недавно освобожденную Гончаровку.
Ранее ВС РФ осуществили масштабное контрнаступление в Курской области, рядом с украинской границей, в районе города Суджа. Это стало возможным благодаря проведению длительной и рискованной операции, получившей кодовое название «Труба». Операция продолжалась около недели. В результате 13 марта Суджа была взята под контроль российских войск.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение региона будет завершено в ближайшее время. ВСУ предпринимают попытки сбежать из Курской области в гражданской одежде.
Уже 14 марта, бойцы ВС РФ освободили от украинского контроля населенный пункт Гончаровка в Курской области. За сутки в российском регионе Киев потерял более 260 человек.
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