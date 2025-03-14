После отступления из Курской области украинские подразделения оставили после себя лучшие образцы тяжелого вооружения, которое они не смогли забрать с собой. Об этом сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
При этом на донецком направлении, наоборот, ситуация напряженная, так как ВСУ стягивают туда собственные резервы. Об этом пишут военкоры. Ход боевых действий и расстановка сил на фронте — в материале URA.RU.
Курское направление
В Курской области российские войска продолжают зачистку населенных пунктов вокруг Суджи, а украинские силы пытаются организовать оборону, передает telegram-канал WarGonzo. По данным военкоров, ВСУ испытывают трудности с удержанием позиций и обороной, не показывая видимых успехов в свете текущих наступлений ВС РФ. Ранее Ми-28НМ уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.
Текущая обстановка складывается на фоне окончательного отступления украинских сил из района Суджи. В Минобороны РФ рассказали об окончательном освобождении данной территории накануне.
Недавно украинский солдат С. Карякин поделился своим мнением о ситуации вокруг Курской области в беседе с газетой Financial Times. Он признался, что у ВСУ возникали трудности с удержанием российского региона с самого начала вторжения туда. Также, по его словам, помимо успешного наступления ВС РФ Украина также испытывала трудности из-за проблем с логистикой, так как спутниковая система Starlink, через которую Киев получает разведывательную информацию, отказывается работать на российской территории.
Запорожское направление
На запорожском направлении российские войска добились прогресса, продвигаясь в нескольких направлениях. По последним данным, в частности, произошло освобождение территорий в районе Щербаков и Малых Щербаков. Об этом сообщал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, бойцы РФ продвинулись вперед на ореховском направлении, освободив порядка восьми километров территории.
Кроме того, российские войска продолжают активные действия и в других районах Запорожской области. Отмечается продвижение российских военных в направлении населенного пункта Жеребянки и Каменского.
Донецкое направление
На данном фронтовом участке обстановка остается напряженной, поскольку ВСУ активно пытаются остановить продвижение ВС РФ, отмечают военкоры. В частности, на покровском направлении ВСУ в районе Шевченко смогли отбить несколько позиций. Киев в целом перебрасывает на донецкий фронт многие свои подразделения, отмечает WarGonzo.
Тем не менее, несмотря на контратаки, например, севернее Великой Новоселки и в районе Константинополя, значимых успехов у украинских войск пока не наблюдается. Максимум, что они смогли сделать — замедлить продвижения российские бойцов, подчеркивают военкоры. Однако они достигли замедления продвижения российских войск. В Дзержинске наблюдается постоянная активность ВСУ.
Обстановка в районе Часова Яра
Утром стало известно, что танкисты из группировки войск «Юг» уничтожили цели ВСУ под Часовым Яром. Об этом рассказали в ТАСС.
В самом Часовом Яре также продолжаются боевые действия, однако без значительных изменений в линии фронта за последние сутки. Бои продолжаются, обе стороны используют тяжелую технику и артиллерийские подразделения. В районе на северо-запад от Соледара, особенно в районе Васюковки, наблюдаются успехи российских войск, которые проводят наступательные операции.
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