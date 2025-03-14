Власти увеличили размер выплаты свердловским участникам СВО

Жителям Свердловской области, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, увеличили размер единовременной выплаты до 2,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.
«Суммарно с 15 марта выплата составит более 2,9 миллиона рублей: 2,5 миллиона рублей — из регионального бюджета, 400 тысяч рублей — федеральная выплата Минобороны», — пояснили в ДИПе. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника.
Ранее URA.RU писало об увеличении размера единовременной выплаты семьям участников СВО с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая федеральную выплату, за подписание контракта будет выплачено 1,4 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!