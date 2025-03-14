Власти увеличили размер выплаты свердловским участникам СВО

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Свердловские контрактники будут получать почти по три миллиона рублей
Свердловские контрактники будут получать почти по три миллиона рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителям Свердловской области, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, увеличили размер единовременной выплаты до 2,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Суммарно с 15 марта выплата составит более 2,9 миллиона рублей: 2,5 миллиона рублей — из регионального бюджета, 400 тысяч рублей — федеральная выплата Минобороны», — пояснили в ДИПе. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника.

Ранее URA.RU писало об увеличении размера единовременной выплаты семьям участников СВО с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая федеральную выплату, за подписание контракта будет выплачено 1,4 млн рублей.

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Жителям Свердловской области, заключившим контракт с Минобороны на участие в спецоперации на Украине, увеличили размер единовременной выплаты до 2,9 миллиона рублей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Суммарно с 15 марта выплата составит более 2,9 миллиона рублей: 2,5 миллиона рублей — из регионального бюджета, 400 тысяч рублей — федеральная выплата Минобороны», — пояснили в ДИПе. Родственники бойцов продолжат получать единовременную выплату в 20 тысяч рублей на каждого из детей контрактника. Ранее URA.RU писало об увеличении размера единовременной выплаты семьям участников СВО с 500 тысяч до миллиона рублей. Таким образом, учитывая федеральную выплату, за подписание контракта будет выплачено 1,4 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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