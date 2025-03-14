Участника СВО с ВИЧ-инфекцией вернули домой в Челябинск

Депутат Госдумы Лантратова помогла ВИЧ-больному вернуться из армии в Челябинск

14 марта 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Мужчину вернули домой из зоны СВО для прохождения медицинской комиссии (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрактника из Челябинска, заразившегося в зоне проведения спецоперации ВИЧ-инфекцией, гепатитом А и В, вернули домой. Об этом сообщила его супруга, поблагодарив за помощь депутата Госдумы Яну Лантратову. «4 марта сказали, что он поедет домой, первым же самолетом. Поэтому до Ростова на автобусе довезли, оттуда самолетом в Москву и потом еще одним — в Челябинск», — рассказала супруга участника СВО с ВИЧ-инфекцией изданию «74.ру». Мужчина заразился смертельными заболеваниями в зоне проведения спецоперации, узнал о них в госпитале в Луганске, куда его в 2023 году привезли контуженного. Прошлый год он провел дома, и все это время проходил лечение. Думал, что его признают негодным к службе — ведь ВИЧ значится первым в списке заболеваний, с которыми на военную службу не берут. Но в декабре 2024 года челябинца вызвали в военкомат, оттуда увезли в Чебаркуль, а далее в Ростов-на-Дону. С собой у него не было лекарств для терапии. Из-за имеющихся заболеваний у мужчины постоянно поднималась температура, которую необходимо было сбивать. Полтора месяца контрактник просидел в бункере на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) вместе с другими ребятами с такими же диагнозами. Периодически их вызывали и забирали на «передок», но его как-то всегда обходили стороной, рассказала супруга. В итоге солдата откомандировали из зоны СВО для прохождения врачебной комиссии. Супруга поблагодарила за помощь власти Челябинской области и депутата Госдумы Яну Лантратову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контрактника из Челябинска, заразившегося в зоне проведения спецоперации ВИЧ-инфекцией, гепатитом А и В, вернули домой. Об этом сообщила его супруга, поблагодарив за помощь депутата Госдумы Яну Лантратову. «4 марта сказали, что он поедет домой, первым же самолетом. Поэтому до Ростова на автобусе довезли, оттуда самолетом в Москву и потом еще одним — в Челябинск», — рассказала супруга участника СВО с ВИЧ-инфекцией изданию «74.ру». Мужчина заразился смертельными заболеваниями в зоне проведения спецоперации, узнал о них в госпитале в Луганске, куда его в 2023 году привезли контуженного. Прошлый год он провел дома, и все это время проходил лечение. Думал, что его признают негодным к службе — ведь ВИЧ значится первым в списке заболеваний, с которыми на военную службу не берут. Но в декабре 2024 года челябинца вызвали в военкомат, оттуда увезли в Чебаркуль, а далее в Ростов-на-Дону. С собой у него не было лекарств для терапии. Из-за имеющихся заболеваний у мужчины постоянно поднималась температура, которую необходимо было сбивать. Полтора месяца контрактник просидел в бункере на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) вместе с другими ребятами с такими же диагнозами. Периодически их вызывали и забирали на «передок», но его как-то всегда обходили стороной, рассказала супруга. В итоге солдата откомандировали из зоны СВО для прохождения врачебной комиссии. Супруга поблагодарила за помощь власти Челябинской области и депутата Госдумы Яну Лантратову.