От вирусов до новообразований: диетолог рассказала, что лечит куркума

Диетолог Ивашкевич: куркума способна снижать риск некоторых новообразований
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Основное действующее вещество куркумы - куркумин — мощный антиоксидант
Основное действующее вещество куркумы - куркумин — мощный антиоксидант Фото:

Куркума — это не просто яркая специя, которая придает блюдам золотистый оттенок, она еще и кладезь полезных свойств. Но как ее правильно употреблять, чтобы не навредить? Правда ли, что куркума может заменить лекарства и даже лечить новообразования — в материале URA.RU. 

Куркума: что это за специя и откуда она взялась

Куркума — это специя, получаемая из корневища растения Curcuma longa, которую выращивают в странах Юго-Восточной Азии. Ее главный активный компонент — куркумин — придает специи яркий желтый цвет и уникальные свойства. Куркуму уже тысячелетия используют в аюрведе и традиционной медицине благодаря ее противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. В кулинарии куркума — ключевой ингредиент в смеси карри, ее также добавляют в супы, рагу и даже напитки. Но ее польза выходит далеко за рамки кухни.

Польза куркумы

Основные полезные свойства куркумы связаны с противовоспалительным и антиоксидантным действием, сообщила URA.RU диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. «Во-первых, куркума снижает уровень воспалительных маркеров в организме, таких как интерлейкин-6. Это делает ее эффективным средством для борьбы с хроническими воспалительными процессами, включая артрит и другие заболевания суставов», — отметила эксперт.

Ивашкевич также добавила, что есть исследования, которые показывают, что куркума снижает риск некоторых новообразований. Куркума стимулирует выработку глютатиона — мощного антиоксиданта, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.

Специя также улучшает работу кишечника. «Она улучшает пищеварение, уменьшает вздутие и поддерживает микрофлору кишечника. Добавка подавляет рост патогенных бактерий, таких как Хеликобактер пилори, хотя полностью заменить антибиотики она не может», — дополнила эксперт.

Диетолог также отметила противовирусные и противогрибковые свойства куркумы. «Она активно подавляет вирус герпеса и кандидоз, что особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом», — заверила эксперт. По словам Ивашкевич, куркума также активно поддерживает здоровье печени. «Она защищает ее от жирового гепатоза и токсических повреждений», — отметила диетолог. 

Специя также способна снижать уровень сахара в крови. «Это делает ее полезной для людей с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, — пояснила Ивашкевич. Также куркума может помочь в снижении веса, так как она немного снижает аппетит, а также защищает сердечно-сосудистую систему, снижая уровень „плохого“ холестерина и нормализуя артериальное давление».

Противопоказания для употребления куркумы

Несмотря на многочисленные полезные свойства, куркума имеет и противопоказания. Важно помнить о них, чтобы избежать нежелательных последствий:

  • Расстройства желудка: в больших количествах куркума может вызывать расстройство желудка, тошноту, изжогу и диарею.
  • Желчнокаменная болезнь: куркума стимулирует выработку желчи, поэтому ее не рекомендуется употреблять при желчнокаменной болезни.
  • Прием антикоагулянтов: куркума разжижает кровь, поэтому ее не следует принимать вместе с антикоагулянтами, чтобы избежать кровотечений.
  • Аллергия: у некоторых людей может быть аллергия на куркуму.
  • Беременность и лактация: рекомендуется проконсультироваться с врачом перед употреблением куркумы во время беременности и грудного вскармливания.
  • Риск взаимодействия: куркума может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами. Перед употреблением куркумы в пищу проконсультируйтесь с врачом, особенно если вы принимаете какие-либо лекарства.

Как правильно употреблять куркуму

Чтобы получить максимум пользы от куркумы, важно знать, как ее правильно употреблять. Оптимальная дневная доза составляет один-три грамма (примерно одна чайная ложка). Однако не стоит превышать эту норму, так как в больших количествах куркума может вызывать расстройство желудка.

Для лучшего усвоения куркумина рекомендуется сочетать куркуму с черным перцем. Пиперин, содержащийся в перце, увеличивает биодоступность куркумина в 2000 раз.

Куркуму можно добавлять в различные блюда и напитки. Один из самых популярных рецептов — «золотое молоко»: теплое молоко с добавлением куркумы, имбиря и меда. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья.

Рецепты с куркумой

Золотое молоко:

  • Ингредиенты: 1 стакан молока (коровьего, кокосового, миндального), 1/2 чайной ложки куркумы, щепотка черного перца, 1 чайная ложка меда (по вкусу).
  • Приготовление: Нагрейте молоко в кастрюле, добавьте куркуму и черный перец. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня, добавьте мед и хорошо перемешайте.

Карри с овощами

  • Ингредиенты: овощи (лук, морковь, перец, брокколи и т.д.), кокосовое молоко, карри-паста, куркума, имбирь, чеснок, рис для гарнира.
  • Приготовление: Обжарьте овощи на сковороде с добавлением масла. Добавьте карри-пасту, куркуму, имбирь и чеснок. Влейте кокосовое молоко и тушите до готовности овощей. Подавайте с рисом.

Смузи с куркумой

  • Ингредиенты: фрукты (банан, манго, ананас), йогурт или молоко, куркума, имбирь, мед (по вкусу).
  • Приготовление: Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной консистенции.

Как выбирать и хранить куркуму

При выборе куркумы обратите внимание на ее цвет (он должен быть ярким желтым), аромат (он должен быть пряным) и текстуру (порошок должен быть мелким и однородным). Храните специю в герметичной емкости в сухом, темном и прохладном месте. Срок хранения — до трех лет.

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Куркума — это не просто яркая специя, которая придает блюдам золотистый оттенок, она еще и кладезь полезных свойств. Но как ее правильно употреблять, чтобы не навредить? Правда ли, что куркума может заменить лекарства и даже лечить новообразования — в материале URA.RU.  Куркума: что это за специя и откуда она взялась Куркума — это специя, получаемая из корневища растения Curcuma longa, которую выращивают в странах Юго-Восточной Азии. Ее главный активный компонент — куркумин — придает специи яркий желтый цвет и уникальные свойства. Куркуму уже тысячелетия используют в аюрведе и традиционной медицине благодаря ее противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. В кулинарии куркума — ключевой ингредиент в смеси карри, ее также добавляют в супы, рагу и даже напитки. Но ее польза выходит далеко за рамки кухни. Польза куркумы Основные полезные свойства куркумы связаны с противовоспалительным и антиоксидантным действием, сообщила URA.RU диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич. «Во-первых, куркума снижает уровень воспалительных маркеров в организме, таких как интерлейкин-6. Это делает ее эффективным средством для борьбы с хроническими воспалительными процессами, включая артрит и другие заболевания суставов», — отметила эксперт. Ивашкевич также добавила, что есть исследования, которые показывают, что куркума снижает риск некоторых новообразований. Куркума стимулирует выработку глютатиона — мощного антиоксиданта, который помогает нейтрализовать свободные радикалы. Специя также улучшает работу кишечника. «Она улучшает пищеварение, уменьшает вздутие и поддерживает микрофлору кишечника. Добавка подавляет рост патогенных бактерий, таких как Хеликобактер пилори, хотя полностью заменить антибиотики она не может», — дополнила эксперт. Диетолог также отметила противовирусные и противогрибковые свойства куркумы. «Она активно подавляет вирус герпеса и кандидоз, что особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом», — заверила эксперт. По словам Ивашкевич, куркума также активно поддерживает здоровье печени. «Она защищает ее от жирового гепатоза и токсических повреждений», — отметила диетолог.  Специя также способна снижать уровень сахара в крови. «Это делает ее полезной для людей с инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, — пояснила Ивашкевич. Также куркума может помочь в снижении веса, так как она немного снижает аппетит, а также защищает сердечно-сосудистую систему, снижая уровень „плохого“ холестерина и нормализуя артериальное давление». Противопоказания для употребления куркумы Несмотря на многочисленные полезные свойства, куркума имеет и противопоказания. Важно помнить о них, чтобы избежать нежелательных последствий: Как правильно употреблять куркуму Чтобы получить максимум пользы от куркумы, важно знать, как ее правильно употреблять. Оптимальная дневная доза составляет один-три грамма (примерно одна чайная ложка). Однако не стоит превышать эту норму, так как в больших количествах куркума может вызывать расстройство желудка. Для лучшего усвоения куркумина рекомендуется сочетать куркуму с черным перцем. Пиперин, содержащийся в перце, увеличивает биодоступность куркумина в 2000 раз. Куркуму можно добавлять в различные блюда и напитки. Один из самых популярных рецептов — «золотое молоко»: теплое молоко с добавлением куркумы, имбиря и меда. Этот напиток не только вкусный, но и полезный для здоровья. Рецепты с куркумой Золотое молоко: Карри с овощами Смузи с куркумой Как выбирать и хранить куркуму При выборе куркумы обратите внимание на ее цвет (он должен быть ярким желтым), аромат (он должен быть пряным) и текстуру (порошок должен быть мелким и однородным). Храните специю в герметичной емкости в сухом, темном и прохладном месте. Срок хранения — до трех лет.
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