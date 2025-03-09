Чем опасна корица: нутрициолог рассказала, кому стоит отказаться от специи

Корицу знают и любят во всем мире с древних времен. Благодаря аромату и вкусу эту специю добавляли в пищу, а полезные свойства считались целебными. Но в некоторых случаях корица может принести не только пользу, но и вред. О том, когда лучше отказаться от специи — в материале URA.RU.
Когда корицу начали добавлять в пищу
Впервые корица набрала популярность в древних цивилизациях еще четыре тысячи лет назад. Первые упоминания о специи пришли из Древнего Египта: там корицу использовали не только для вкуса, но и для мумификации и в качестве ароматического средства в храмах. Также упоминания о корице можно встретить в священном писании: специю называют дорогим подарком, наподобие золота.
Но в древние времена добыть корицу во многих странах было тяжело: арабские торговцы завышали цены, так как в Европе не знали, откуда берется специя. Лишь в XVI веке мореходы из Португалии смогли отыскать источник корицы на Шри-Ланке. После этого цены поползли вниз, а Англия и Голландия стали одними из главный поставщиков корицы.
Состав корицы и ее калорийность
Корицу не зря многие века относили к лекарственным средствам. В специи содержится огромное количество витаминов, минералов и микроэлементов:
- витамины группы В;
- витамин С;
- витамин К;
- кальций;
- железо;
- магний;
- калий;
- марганец.
Также в корице содержатся антиоксиданты, которые помогают предотвратить повреждение клеток свободными радикалами. По их количеству специя даже обгоняет орегано и чеснок.
При этом в корице очень мало калорий. В чайной ложке содержится всего 6 калорий, так что специя отлично подходит для всех, кто следит за здоровьем и весом.
Кому нельзя есть корицу
Из-за большого количества активных веществ корица может принести не только пользу, но и вред. Например, специю не стоит добавлять в рацион беременным женщинам, рассказала URA.RU нутрициолог и консультант по пищевому поведению Ника Сергунина.
«Во время беременности корицу не стоит употреблять в больших количествах, так как она может снижать тонус гладкой мускулатуры», — подчеркнула нутрициолог. «Но при повышенном тонусе матки, в первом триместре, корица может оказывать благотворительный терапевтический эффект».
Также корицу не стоит есть людям с сахарным диабетом первого типа и тем, кто страдает от свертываемости крови, считает эксперт. Детям до четырех лет тоже лучше не давать корицу.
Не стоит забывать и о том, что корица это сильный аллерген, так что некоторым людям не стоит ее есть –это грозит высыпаниями на коже и затруднением дыхания. Из-за свойств специи от нее также стоит отказаться тем, кто принимает препараты для разжижения кожи, ведь корица может усилить их эффект.
Польза корицы для здоровья
Но если добавлять корицу в пищу аккуратно и умеренно, то она может принести пользу для здоровья. Благодаря богатому составу корица оказывает влияние на большое количество органов в теле человека:
- благодаря фитостеролам в составе корица регулирует обмен холестерина в организме, что снижает уровень “плохого” холестерина и защищает сердце от сердечно-сосудистых заболеваний. Также калий и магний помогают нормализовать кровяное давление;
- активные компоненты в корице уменьшают воспаления в организме и способствуют укреплению иммунитета. Если добавлять специю в рацион регулярно, то это поможет снизить риск хронических воспалительных заболеваний;
- вещества, которые содержатся в корице, помогают специи положительно влиять на работу мозга и защищать нервные клетки от повреждений. Также некоторые исследования утверждают, что регулярное употребление специи снижает риск развития болезни Альцгеймера;
- корица также помогает улучшить пищеварение, подчеркнула нутрициолог. “Корица снижает рост условно-патогенной и патогенной биоты в кишечнике, и способствует росту полезной микробиоты. А благодаря дубильным веществам в составе корица обладает противодиарейным действием”, – добавила Ника Сергунина.
Сколько можно есть корицы в день
Корица — это не медицинский препарат, так что у специи нет необходимой дозировки. Однако, чтобы получить максимальную пользу, достаточно половины чайной ложки в день. Корицу можно добавлять как в пищу, так и в напитки.
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