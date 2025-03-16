Губернатор Текслер изменил структуру челябинского миндортранса

Вице-мэр Челябинска Ксензов стал замминистра транспорта Челябинской области

17 марта 2025 в 08:39 Размер текста - 17 +

Андрей Ксензов пошел на повышение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов, который будет временно руководить ведомством. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Ксензова Андрея Евгеньевича первым заместителем Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). В 1987 году Ксензов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году получил второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии госслужбы. Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и ЖКХ, заместителем и первым замом главы администрации района Новосибирска. Далее занимал ряд должностей в мэрии города, в 2012 году стал замгубернатора Новосибирской области, а в 2014 году — первым вице-мэром Новосибирска. С 2017 года по 2020 год возглавлял управление организации дорожной деятельности в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым, был замминистра транспорта Крыма. В 2021 году он стал замглавы Челябинска, курирующим дорожное хозяйство и транспорт. На сегодня миндортранс региона фактически обезглавлен. О задержании главы ведомства Алексея Нечаева стало известно 19 февраля. Его доставили в следственный отдел, где начались обыски как в его кабинете, так и по месту проживания. Сотрудники правоохранительных органов произвели изъятие документов. В пятницу, 21 февраля, Мещанский районный суд Москвы отправил Нечаева в следственный изолятор до 10 апреля. Вместе с министром под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В штате министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области появилась должность еще одного первого заместителя. Ее занял вице-мэр Челябинска Андрей Ксензов, который будет временно руководить ведомством. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Назначить Ксензова Андрея Евгеньевича первым заместителем Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью три месяца. Постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа (есть в распоряжении URA.RU). В 1987 году Ксензов окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, в 1999 году получил второе образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» в Сибирской академии госслужбы. Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и ЖКХ, заместителем и первым замом главы администрации района Новосибирска. Далее занимал ряд должностей в мэрии города, в 2012 году стал замгубернатора Новосибирской области, а в 2014 году — первым вице-мэром Новосибирска. С 2017 года по 2020 год возглавлял управление организации дорожной деятельности в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым, был замминистра транспорта Крыма. В 2021 году он стал замглавы Челябинска, курирующим дорожное хозяйство и транспорт. На сегодня миндортранс региона фактически обезглавлен. О задержании главы ведомства Алексея Нечаева стало известно 19 февраля. Его доставили в следственный отдел, где начались обыски как в его кабинете, так и по месту проживания. Сотрудники правоохранительных органов произвели изъятие документов. В пятницу, 21 февраля, Мещанский районный суд Москвы отправил Нечаева в следственный изолятор до 10 апреля. Вместе с министром под следствие попал первый замначальника правового управления миндора Станислав Куликов.