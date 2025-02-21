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02:02
Свердловский депутат рассказал, как брали американский трофей в зоне СВО и хоронили врага. Фото
01:52
Маск раскрыл, почему перестал защищать Киев в конфликте с Россией
01:32
Участник СВО из Сербии вступил в Ассоциацию ветеранов ХМАО
Путин придумал, как получить выгоду от торговой войны США и Китая
01:13
Зеленский в панике начал обзванивать всю Европу
01:10
США признались, что Зеленский разочаровал их своим поведением
01:01
Стало известно об отчаянном плане Зеленского по поводу Трампа
Дело о краже трех миллиардов на челябинских дорогах: что известно к этому часу
00:46
Тюмень попала в топ-10 городов-лидеров по популярности электромобилей
00:44
Президент Чехии заявил, что Европа вышла из летаргического сна после слов Трампа
00:28
Верхнюю Пышму накрыл смог. Фото, видео
В Костроме на выборах губернатора и Облдумы зреет скандал
00:19
Росстат: естественная убыль населения России выросла на 20,4% в 2024 году
00:11
В Кургане звезду российского кино чуть не перепутали с Илоном Маском. Фото
2
21 февраля 2025
23:59
Путин назначил 8 новых судей в Свердловской области
Трамп за одно интервью разнес Зеленского: главные заявления лидера США
23:58
Пермяк заплатит 150 тысяч рублей за то, что его такса укусила девочку
23:53
На Западе рассказали о решающей минуте для окончания СВО
2
23:38
Ученые «Росатома» показали Путину советскую кибершиншиллу. Видео
1
Российские военные провели воздушный бой с F-16: что известно о поединке
23:21
DM: обломок ракеты Илона Маска рухнул на Польшу
1
23:15
Германия пригрозила Трампу разрывом связей с США из-за слов о Зеленском
22:59
Путину показали отечественный ответ технологиям Илона Маска. Видео
1
Минюст признал иноагентами Илью Азара, Жанну Агалакову и Рустема Адагамова: что о них известно
22:59
Губернатор Текслер поздравил с получением высшей награды челябинского командира
22:53
Le Point: Трамп прибудет в Москву на торжества по случаю окончания войны
22:45
«Дышал в спину»: российский дрон мастерски сбил «Бабу-Ягу» ВСУ. Видео
Стыд из-за утраченного наследия СССР и особенности «Орешника»: главные заявления Путина
22:44
Путин назначил нового судью в Курганской области
1
22:43
Бежавшая от ЛГБТ* в Россию семья американцев застряла в Иваново после кражи миллионов рублей
6
22:34
Минпромторг РФ опроверг заморозку проекта по разработке «Байкалов» на УзГА
Свердловские слухи: миллиардер отступает в конфликте
22:20
Трамп сравнил разговоры с Путиным и Зеленским
22:16
«Драка, удаления и яркая победа»: курганские хоккеисты разгромили команду «Челны». Фото
2
22:10
У главного СМИ Салехарда новый руководитель, а команды ямальских мэров сыграли в хоккей: события дня
Слухи ЯНАО: спикеру ищут преемника
22:09
Военный хор спел свою версию «Сигма-боя» про бойцов СВО. Видео
3
22:03
Мэры двух городов ЯНАО сразились на льду. Видео
22:00
Нищета после развода и побег из Европы в Россию: Ольге Будиной — 50 лет
1
Оформив рассрочку на жилье, семьи рискуют остаться ни с чем
21:53
Трамп заявил, что не видит вины России в начале СВО
1
21:46
Вице-президент США заявил, что у Украины нет шансов победить Россию
21:45
Вэнс раскрыл, почему Трамп пошел на переговоры с Путиным
1
Зеленский — монстр, злость Трампа и сделка с Украиной: откровения чиновников Белого Дома
21:29
Как поминать родных в родительскую субботу — отвечает священник
2
21:28
Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20
21:21
Снос кафе, выплаты для элиты и новые застройщики: главное в Кургане за 21 февраля
Почему в США заговорили о снятии санкций с России: условия и сроки
21:20
Депутаты тюменской облдумы не хотят спасать мелеющую Туру
21:19
В ХМАО ждут серию задержаний команды арестованного экс-замгубернатора Шипилова. Инсайд
3
21:13
Вице-президент США жестко пристыдил Зеленского за вранье
Слухи ХМАО: силовики раскручивают дело Шипилова
21:12
Челябинский «Трактор» обыграл тольяттинскую «Ладу» на домашнем льду
21:01
Губернатор ХМАО вручил государственные награды ветеранам боевых действий
1
21:00
Россия готовится к возвращению Boeing
1
Курганские слухи: Шумков взбодрил мэров
21:00
Мужчине, призывающему к расстрелу власти, вынесли приговор в Петербурге
20:57
Трамп считает неважным присутствие Зеленского на переговорах по Украине
20:55
Мантуров заявил о возможном сотрудничестве РФ с Boeing
2
Пермские слухи: бомж-хипстер очаровал девушек
20:49
ЛДПР закрепит за челябинскими участниками боевых действий рабочие квоты
20:49
Прокуратура выяснила, почему в Чусовом подорожало отопление, которое вынудило жителей обратиться к Путину
20:48
«Золотой» ремонт: цены на стройматериалы и услуги рабочих продолжат расти
1
Челябинские слухи: министр уехал играть в бадминтон
20:47
Москвичи провалили реставрацию легендарной гостиницы на Уралмаше
20:45
Губернатор Шумков анонсировал новые выплаты для элиты страны
20:45
Депутат Госдумы привезла подарок семье попавшего под обстрел на СВО челябинца. Фото
Тюменские слухи: маньяк собрался на свободу
20:42
Снимки фотографа из ХМАО попали в испанский глянцевый журнал. Фото
20:40
Бастрыкин потребовал доклад о смерти новорожденного в роддоме Челябинска
20:40
Ямальцы перевели мошенникам миллионы, пытаясь заработать на бирже
2
Реакция РФ на возможный выход США из ООН и планы в годовщину СВО: заявления Пескова
20:36
Белый дом раскрыл финальное решение Зеленского по минералам Украины
1
20:35
Захарова пошутила над видео Макрона с неправильной картой Украины
1
20:33
Курганские сотрудники ДПС получили награды за спасение женщины от взрыва
1
20:30
Медведев назвал СВО «народной войной»
1
20:28
Троице, пытавшей двух студенток в Каменске-Уральском, ужесточили статьи
1
20:21
В ХМАО прокурор требует скандального подрядчика мэрии вернуть «золотой парашют»
1
20:20
Курганский генерал вручил медаль участнику СВО Пылкову. Видео
1
20:18
Сийярто напомнил Бербок о «повороте на 360 градусов» после слов о помощи Киеву
20:10
Новую ветку метро Екатеринбурга проложат в Академический через Юго-Запад: инсайд URA.RU подтвердился
20:07
Задержанную юристку экс-губернатора Дубровского отпустили под запрет действий
20:06
Таджикистан и Киргизия определились со спорными границами
20:04
«Лотерея отравления»: депутат ГД Лисовский заявил о нарушениях в пермских и свердловских магазинах «Светофор»
20:00
Как приучить кошку к новому корму: советы ветеринара
1
20:00
«И близко нет мазутных пляжей»: кубанский чиновник заявил, что Анапа выглядит лучше Мальдив
3
19:54
В Тюмени на продажу выставили ресторан, который открыли всего год назад
19:52
Карьера у Гладкова, переезд на Дальний Восток, арест: чем занимаются мэры из ХМАО после отставки. Видео
19:48
ФСБ опубликовала секретные документы времен ВОВ
3
19:45
Продан особняк у резиденции свердловского губернатора, за который боролся бизнес
2
19:45
Депутат ГД Ильтяков объяснил, почему курганский «Велес» производит «Кока-Колу». Фото
3
19:43
Тело убитого ракетой ATACMS свердловского срочника отправили домой
19:42
Тюменские бойцы СВО начали подавать заявки на участие в программе кадрового резерва
19:40
Власти ХМАО сделали заявление о тарифах на электричество после нового постановления Мишустина
19:40
Челябинские VIP выбирают ЗОЖ-блины в Масленицу: рецепты от влиятельных женщин региона
3
19:38
Власти Ямала выделят десятки миллионов на выплаты почетным гражданам в 2025 году. Инсайд
2
19:38
Лавров раскрыл, обсуждает ли Россия вопрос об отмене санкций
1
19:37
Путин присвоил почетное звание бригаде, чье знамя показал на Прямой линии
19:31
В Кургане вспыхнула «Газель» из-за проблем с электрикой. Видео
19:31
В ХМАО работникам самых востребованных профессий предлагают зарплату вдвое ниже рынка
19:28
Извергов, пытавших студенток в Каменске-Уральском, подозревали в домогательствах
19:25
Пьяного вахтовика не пустили на самолет в Новом Уренгое
1
19:20
Пермяков с кнопочными телефонами зовут подзаработать на оборонном заводе
19:19
Какие праздники отмечают 22 февраля: что нельзя делать в этот день
19:15
Журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова признаны иноагентами
19:13
Wildberries назвал самые популярные подарки, которые жители ХМАО купили к 23 февраля
19:10
Влюблять туристов в ямальские достопримечательности будут только профессиональные экскурсоводы
19:08
Иммунолог рассказал, грозит ли Свердловской области пандемия вируса из Китая
1
19:07
Путин присвоил награды тюменским чиновникам
19:07
«Не оставили выбора»: родителям из ЯНАО навязывают напиток «Витошка»
1
18:52
«Приняла удар на себя»: стало известно состояние студентки, которую пытали в Каменске-Уральском
4
18:46
В Каменске-Уральском задержали банду, которая пытала студенток на автомойке
4
18:40
Жителей ЯНАО предупредили о новой уловке мошенников
18:38
Арестован задержанный ФСБ бывший глава челябинского миндора Микулик. Видео
18:37
Мэр Тюмени назначил себе зама из Тобольска
18:35
В России придумали, как поднять престиж профессий в сфере торговли
1
18:32
Губернатор Шумков объявил о старте аналога проекта полпреда Жоги
18:32
В Белом доме назвали Зеленского монстром
1
18:32
В Екатеринбурге задержанный топ-силовик замял дело об избиении бизнесмена
18:30
В Арктике пройдет масштабный праздник оленеводов, который посетит губернатор ХМАО
1
18:25
Губернатор ХМАО анонсировал новый проект ко Дню защитника Отечества
18:23
Глава Салехарда поручил своему пресс-секретарю руководить главным городским СМИ
1
18:16
В Москве арестован фигурант дела о картеле в Челябинской области, задержанный ФСБ. Видео
18:16
«Надо молиться Богу»: тюменка обвинила хирургов в нанесении опасной травмы во время операции
18:16
С тюменских студентов потребовали 200 рублей за доступ к расписанию занятий. Скрин
18:15
Парламент Болгарии ограничил участие своих военных в конфликте на Украине
1
18:13
Путин пошутил про российские бананы
1
18:12
Что известно о кафе «Апшерон», который хотят снести за счет бюджета Кургана
1
18:08
Брат свердловского срочника, убитого ракетой ATACMS, ушел на СВО
18:07
Власти ХМАО обсуждают выпуск сертификата для оплаты занятий спортом югорчанам
18:07
В Нижнем Тагиле пропал 13-летний мальчик. Фото
18:05
Угнал танк, нарушил устав и сколотил команду КВН: где и как служили пермские политики
3
18:00
Генпрокурор России вступился за пенсионера из ХМАО, которого мэрия лишила жилья
18:00
В Перми в День космонавтики пройдет фиджитал-турнир по ММА
18:00
Челябинский депутат Барбашин оценил результаты инициативы полпреда Жоги. Видео
17:55
Пермские власти ответили на жалобы жителей на гололед
17:51
Рыцарские поединки, сжигание чучела и хороводы: как в Челябинской области отпразднуют Масленицу. Афиша
17:50
Путин озвучил новое уникальное свойство «Орешника»
11
17:50
В Европе заявили о готовности к переговорам по Украине лично с Путиным
3
17:49
Путин прокомментировал возвращение западных брендов в Россию
7
17:45
Министр науки рассказал URA.RU о существенном увеличении бюджетных мест в вузах
2
17:40
Рассада перца и не только: курганская дачница рассказала, что нужно сделать в феврале
17:39
В промзоне Перми откроют многотопливную автозаправку
17:38
«Честно говоря, стыдно»: Путин рассказал о растрате советского наследия в одной сфере
4
17:33
Зеленский вывел из себя Трампа настолько, что тот был готов прекратить помощь Украине
1
17:31
Суд в Москве арестовал задержанного ФСБ челябинского главу миндора Нечаева. Фото
2
17:30
Путин сделал генералом сына свердловского министра Учайкиной
3
17:28
В Петербурге мужчина подал в суд на МФЦ из-за дискриминации
1
17:28
Собянин жестко ответил главе Renault на слова о возвращении в Россию
2
17:27
Квартиры в сталинках в центре Челябинска стали стоить дороже, чем новое жилье
1
17:25
Курганский боец «Шадр» получил медаль Суворова за штурм и захват опорника ВСУ. Фото
17:25
Экс-мэра Белгорода Иванова приговорили к 10 годам тюрьмы за взятки
17:24
Екатеринбуржцев впервые пустили на матч на «УГМК-Арену»: эксклюзивные фото
17:19
Военкоры сообщили об ударе «Искандером» по стратегическому мосту, который использует НАТО
2
17:16
Пять лет колонии получил мужчина в Петербурге за призывы к насилию над евреями
1
17:15
Силовики нагрянули на мойку, где жестоко пытали студенток в Каменске-Уральском
17:14
«Не сбавлять набранных темпов»: губернатор Ямала Артюхов оценил работу главы района ЯНАО
17:14
Тюменскую администрацию расчищают от заместителей Кухарука. Инсайд
17:13
В Кургане новый городской автобус попал в ДТП на перекрестке Красина-Мяготина. Фото, видео
2
17:06
Ямальский рыбак наловил десятки щук под северным сиянием. Фото
17:03
Курганским бизнесменам выделят сотни миллионов на выращивание зерна и овощей
3
17:03
Свердловского срочника убила американская ракета ATACMS под Курском
2
17:01
Около тысячи нарушений выявили в тюменских магазинах «Светофор»
4
16:58
Крупнейший застройщик Тюмени показал, как будет выглядеть самый длинный бульвар города
4
16:55
Сотрудницы ГАИ останавливали челябинцев и вручали подарки. Видео
1
16:55
Замруководителя УФАС по Татарстану арестован за превышение полномочий
16:51
Челябинский банк отказался от основных претензий к европейскому депозитарию
1
16:51
Тюменский застройщик судится с местными властями из-за КРТ
16:50
«Кидаются с матами и устраивают цирк на кассе»: что бесит жителей ХМАО в местных супермаркетах
2
16:50
Восторгающая масштабность: резидент арт-квартала в Кургане поделилась впечатлением о проекте
16:49
В Петербурге житель обстрелял квартиру соседей из-за шума во время ремонта
2
16:46
День женского счастья 2025: 10 открыток для любимых дам
1
16:45
Роллы за носки: в Кургане пройдет акция в честь 23 февраля
16:43
Пермяков зовут наблюдать за редким астрономическим явлением
16:43
Сын главкома ВСУ Сырского хочет получить гражданство России
16:38
В Пермском крае перезахоронят останки воина, погибшего в боях на Халхин-голе
16:37
В ХМАО погибла женщина при пожаре в квартире
16:36
«Проиграешь»: в Госдуме призвали россиян не скупать доллары
8
16:33
В Челябинске подростки украли сиденье из салона автобуса. Видео
16:33
Полиция проверяет ТЦ «IMall ЭСПЛАНАДА» после поступившей угрозы
16:33
Что челябинки подарят мужчинам на 23 февраля
16:30
Жесткие испытания и встречи с родными: что произошло в новом выпуске «Больших девочек»
16:28
В Сургуте открылось кафе для вегетарианцев
1
16:27
Два челябинских города и уральское «место силы» увидели с МКС. Фото
1
16:23
«Он все по улицам гуляет»: зачинщик пыток студенток кошмарит Каменск-Уральский
16:20
Скончался основатель одного из самых популярных радио в стране
1
16:16
Мизулина требует наказать подростков, пытавших студенток в Каменске-Уральском
16:15
В Черном море столкнулись российские танкер и сухогруз. Видео
3
16:15
Личная история тюменского депутата ГД Горячевой вдохновила ее на законопроект
16:09
Курганского водителя наказали за развоз картошки на машине скорой помощи
4
16:09
Пытавшие пять часов студенток в Каменске-Уральском пошли на мировую
16:08
«А Сергей Викторович выйдет?»: Захарова показала ждущего Лаврова павлина. Фото
3
16:06
Один из самых молодых командиров Черноморского флота получил звание от Путина: чем известен Сергей Пинчук
16:01
Пермские власти подсчитали, сколько штрафов соберут с водителей
1
15:57
В Пермском крае резко выросло количество майнеров
15:56
Тюменцы отказываются ездить в такси с водителями-мигрантами
15:54
В Тюмени из-за празднования 23 февраля введут ограничение на дорогах
15:53
Пилоты РФ успешно провели воздушный бой против F-16
4
15:53
Президент Путин присвоил звание генерала начальнику тюменской полиции
15:52
Валерий Сухих раскрыл, без чего не было бы Пермского края. Фото
1
15:51
Чем опасен имбирь: кому стоит держаться подальше от продукта
1
15:51
Челябинский депутат трех созывов сдал мандат за попытку дать взятку гаишнику
15:49
Пермские банки начали продавать доллары нового образца
15:49
Пять часов шли пытки студенток в Каменске-Уральском
2
15:47
«Сами в шоке»: на автомойке рассказали об инциденте с пытками девушек в Каменске-Уральском
15:44
Птицы тоже летают самолетами: кого можно перевозить на бортах ямальской авиакомпании
15:43
Пойманный в Салехарде наркоторговец из Москвы отправится в колонию
15:42
Челябинский депутат Ботов заявил, что форум патриотов объединил волонтеров. Видео
15:41
В Екатеринбурге Автовокзал затянуло густым дымом от пожара. Фото, видео
15:40
Стало известно, почему Путин отказался от звания генерала
3
15:40
Курганцу дали 10 лет тюрьмы за попытку убить ножом двух медработников
15:39
Приставы оценили акции экс-владельца ЧЭМК, принадлежащие Антиповым, в 17 млн
15:39
В Перми эвакуировали школу из-за анонимного сообщения
15:39
На ТНТ возвращается шоу «Наша Russia» со Светлаковым и Галустяном. Фото
1
15:32
В Госдуме предложили расширить курс «Разговоров о важном»: начнут с Челябинска
2
15:32
Пермским новостным порталом стал владеть федеральный рекламный холдинг
15:31
Папа Римский Франциск собрался отречься от престола
15:30
Командующему группировкой войск «Восток» присвоили звание генерал-полковника
15:22
Более 500 тонн поддельных консервов обнаружили в Свердловской области
3
15:21
В курганских магазинах продавали фальшивые консервы из Москвы
2
15:21
В Челябинской области на пожаре погибла 88-летняя бабушка
1
15:20
Тюменцам вручили государственные награды
15:17
Масленичная неделя 2025: что можно и нельзя делать
3
15:15
Тюменцы раскупили все доллары нового образца в местных банках. Фото
2
15:12
«Устала находиться под давлением»: художнице из Нижнего Тагила угрожают из-за ее работ
1
15:08
ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
15:08
В Челябинской области закупят 117 новых автобусов в 2025 году
15:06
Пермские власти закладывают на фестиваль «Город встреч» 33 млн рублей
15:04
Одному из самых молодых командиров Черноморского флота присвоили звание адмирала
15:04
В ХМАО увеличат поток туристов к 2030 году
15:03
Пермский таксист рассказал, как Ирина Шатова искала чемодан с трупом сына внутри
15:01
В Снежинске подростки помогли мошенникам похитить пять миллионов рублей
15:00
Курганец через суд заставил «Аэрофлот» свозить его с семьей на Пхукет
2
14:58
МИД РФ сообщил Литве о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан
14:56
В ЯНАО сироте помогли сохранить жилье после неудачной сделки
14:54
Скидки на шашлык в Кургане сделают бывшим заключенным на 23 февраля
14:54
Свердловский срочник погиб в зоне СВО
7
14:53
Песков: Россия не использовала переговоры в Эр-Рияде, чтобы отодвинуть НАТО
1
14:50
Отравляет организм и вызывает аллергию: диетологи назвали опасные свойства чая
5
14:49
Песков: слова Маска о презрении украинцев к Зеленскому подчеркивают его эмоции
3
14:48
Челябинка организовала бордель под видом спа-салона
2
14:46
В Перми закрыли опасную столовую и «Шаурму №1»
14:45
Приставы ХМАО депортировали двух туристок из Кубы
1
14:45
Кремль — URA.RU: Песков скептически отнесся к выходу США из ООН
14:45
Три недели — и Украину ждет капитуляция: чего хочет Трамп, возможные последствия
2
14:44
В Тюмени мужчину насмерть придавило машиной в гараже. Видео
1
14:41
Песков раскрыл планы Кремля в день годовщины СВО
2
14:41
Губернатор Куйвашев открыл Год защитника Отечества в Свердловской области
3
14:41
Гидрологи назвали эффективные способы защиты населения от наводнения в Курганской области
4
14:40
В Кремле оценили возможность провести встречу Трампа и Путина в Саудовской Аравии
1
14:35
Советник губернатора Ростовской области задержан по уголовному делу
14:35
В зоне СВО задержана юрист экс-губернатора Дубровского Краснихина
14:29
Группа компаний «КВС» стала владельцем «Крестов» в Петербурге
1
14:28
Лукашенко посоветовал России не обольщаться насчет переговоров с США
12
14:27
В Балтийском море поврежден подводный кабель
1
14:20
Уральцы стали в два раза чаще жаловаться на общественный транспорт
1
14:20
Пытки над двумя студентками в Каменске-Уральском сняли на видео
14:18
Ямальские ветераны СВО презентовали уникальные наработки на форуме «Патриоты Урала». Фото
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