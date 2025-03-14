Дроны будут патрулировать поля в России

Дроны будут следить за полями в сельском хозяйстве. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Совфеде 14 марта, они позволят производителям и фермерам значительно сократить расходы на получение урожая. Эксперты URA.RU объяснили, что аграрии будут использовать беспилотники чаще после отмены запретов на их применение в некоторых регионах.
«Беспилотные системы экономят до 20% средств защиты растений, а затраты на технику сокращаются в четыре-пять раз. Маневренность беспилотников позволит обрабатывать даже труднодоступные участки, куда сложно добраться наземной технике. Наконец, агродроны сулят пользу природе: аграриям не придется заливать пестицидами все поле целиком, бой с гусеницами и прочими пожирателями посевов будет вестись высокоточными средствами», — сказал Дмитрий Патрушев.
По словам вице-премьера, в России скоро завершат разработку системы мониторинга состояния посевов дронами. Запустить ее хотят в этом году.
С 2025 года власти планируют с помощью БПЛА контролировать состояние рек и озер, пожары и наводнения, незаконную вырубку лесов, объекты накопленного вреда и полигоны ТБО. Дроны будут применять во всех сферах АПК, включая растениеводство, животноводство, рыбоводство. На внедрение БПЛА за три года направят больше 3,5 млрд рублей.
Дмитрий Патрушев отметил, что агропром по росту производительности лидирует среди других отраслей экономики. С 2018 по 2024 год этот показатель вырос на 22%, в том числе за счет использования современных цифровых продуктов.
Одно из препятствий для повсеместного применения агродронов в России — запрет в некоторых регионах на использование малой авиации, пояснил URA.RU генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев. Он уточнил, что применение дронов сегодня разрешено только в 12 областях. Сейчас эти ограничения можно отменить, потому что они сужают возможности аграриев, полагает эксперт.
«Вопрос совместных полетов разных типов воздушных судов стоит остро. Беспилотная, пилотируемая, гражданская и государственная техника пересекаются в общем воздушном пространстве.
Дроны над полями будут работать повсеместно и взлетать не по разрешению, в это время там может оказаться пилотируемое воздушное судно. Надо наладить взаимодействие машин друг с другом без участия человека. Сейчас этот вопрос не урегулирован. Также нужно ускорить передачу информации с беспилотников в общие базы данных», — рассказал эксперт.
Если запреты снимут и устранят технические сложности, применение дронов повысит урожайность, считает доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод. Беспилотники недорогие, многоразового применения, не требуют топлива, позволяют навешивать фото и видеокамеры, различные датчики и емкости.
«Дроны станут еще одним инструментом повышения производительности и сокращения расходов на рутинных операциях, плюсом к проведенной автоматизации ферм и теплиц. В своем докладе Дмитрий Патрушев не зря делал акцент на том, сколько денег и в какой сфере сэкономят БПЛА, потому что для государства это важный показатель. Тем более, они будут работать в комплексе с другими мерами», — сказал эксперт.
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