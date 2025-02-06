Дроны в России снизят расходы застройщиков

Использование беспилотников на стройках России снизит затраты застройщиков. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что разработан ГОСТ Р, который позволит применять дроны при возведении объектов. Эксперты URA.RU пояснили, что использование БПЛА сократит сроки строительства и повысит его качество.
«В России реализуется национальный проект „Беспилотные авиационные системы“, который призван обеспечить технический суверенитет страны в области создания беспилотников. Безусловно, их использование в строительстве является перспективным направлением. Это и мониторинг строительства, и контроль безопасности, и транспортировка грузов и материалов, и, конечно, выполнение геодезических работ с высокой точностью и эффективностью», — сказал Марат Хуснуллин.
Стандарт разработан в 2024 году с участием 30 профильных ведомств. Новый ГОСТ Р «Системы беспилотные авиационные в строительстве, применяемые для производства геодезических работ. Общие требования» устанавливает детальные требования к оценке точности данных, которые должны собирать дроны с помощью фото и видеокамер.
Беспилотники позволяют собирать самые точные данные о местности, вести съемку с низких высот для получения изображений с высоким разрешением. Они быстрее предоставляют цифровые данные для построения 3D-модели местности или цифрового двойника объекта.
Новый ГОСТ в строительстве недвижимости и инфраструктурных проектов нужен для регулирования договорных отношений между государством, заказчиками и подрядчиками, рассказал URA.RU экс-президент «Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем „АЭРОНЕТ“», главный конструктор компании «Международный центр мониторинга» Амир Валиев. «Государство с помощью новых стандартов формирует законодательную основу для взаимодействия участников строительного рынка, — сказал эксперт. — Договор, в котором нет опоры на документы, может привести к злоупотреблениям как со стороны исполнителей, так и заказчиков. Поэтому ГОСТ, в котором приписаны точные требования, снижает угрозы некачественного выполнения госзаказа и возможные ошибки».
По словам Амира Валеева, сейчас БПЛА в основном применяются при строительстве и проектировании таких линейных объектов, как дороги, железнодорожные пути, газопроводы. С развитием технологий применение дронов возможно на всех этапах строительства жилья и социальных объектов.
Под масштабирование беспилотных технологий в России создается инфраструктура и формируется госзаказ, уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его словам, ГОСТы — первый шаг к расширению сфер применения гражданских дронов, производство которых в России за 2024 год выросло в 2,5 раза.
«Власти ставят задачу, чтобы к 2030 году в сфере строительства работала пятая часть производимых гражданских дронов. Стандарты позволят вести контроль и учет этой техники, унифицировать инженерные решения и комплектующие, что снизит стоимость их производства и сроки. Более широкое использование дронов удешевит работы по геодезии, топосъемке и проектированию, повысит точность измерений, ускорит сроки создания проектной документации. В комплексе это ускорит сроки строительства и снизит расходы застройщиков», — резюмировал эксперт.
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