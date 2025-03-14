Путин перезагрузил отношения между Ереваном и Баку

Президент Владимир Путин подтвердил, что Россия — главный игрок на Кавказе. Премьер Армении Никол Пашинян 14 марта проинформировал российского лидера по телефону о завершении переговоров по мирного договору с Азербайджаном. Как объяснили эксперты URA.RU, страны региона поддерживают тесные контакты с Москвой и держат в курсе основных событий, потому что от нее на Кавказе зависит очень многое.
«Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ. Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе», — говорится в сообщении Кремля.
Армения и Азербайджан «всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие» Москвы в достижении этих целей, отмечается в публикации. Путин и Пашинян также обсудили развитие российско-армянских отношений. Премьер Армении подтвердил, что приедет в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы. Инициатором телефонного разговора выступила армянская сторона.
Звонок Пашиняна Путину показал, что государства Южного Кавказа видят главным игроком в регионе Россию, считает завкафедрой международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов. «Все свои шаги, в том числе направленные на взаимодействие, решение конфликтных ситуаций, они, если не согласовывают, то, во всяком случае, держат Россию в курсе событий, — объяснил собеседник URA.RU. —
Они понимают, что Россия для них не чужая страна, и от взаимодействия с ней очень многое зависит в регионе. Учитывая значение будущего договора между Арменией и Азербайджаном, руководители этих стран просто должны были сообщить об этом Путину”.
По его словам, Россия с самого начала пыталась помочь странам урегулировать разногласия, потому что это принесет пользу всем сторонам. Для Москвы стабильность на Кавказе открывает экономические перспективы, причем не только в торговле с Арменией и Азербайджаном, добавил эксперт. «Через этот регион Россия выстраивает новую линию взаимодействия с международными структурами, выходит на мировые рынки», — пояснил Ниязов.
Пашинян скорее совершил «звонок вежливости» Путину, потому что переговоры о мирном договоре сейчас ведутся только между Арменией и Азербайджаном, без привлечения внешних игроков, считает научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Но мы должны четко понимать, что мирное соглашение, все-таки не было бы возможным без тех усилий, которые в свое время предложила Россия. В целом урегулирование идет в рамках парадигмы и дорожной карты, принятыми при посредничестве Москвы», — заявил собеседник URA.RU.
МИД Армении 13 марта сообщил, что все 17 положений мирного договора согласованы с Азербайджаном, и предложил Баку обсудить место и сроки его подписания. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил в тот же день, что Баку и Ереван согласовали большую часть мирного договора.
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