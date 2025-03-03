Начало вступления Армении в ЕС отложено

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Вступление Армении в ЕС отложено из-за технических причин
Вступление Армении в ЕС отложено из-за технических причин Фото:

В ходе заседания Постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции было принято решение перенести второе чтение законопроекта, касающегося начала процесса вступления Армении в Европейский Союз. Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян.

«Обсуждение законопроекта было отложено из-за технических причин», — заявил Егоян. Его слова передает ТАСС. 

Он отметил, что политических разногласий в этом вопросе нет. В результате данный законопроект не будет рассматриваться на предстоящей сессии парламента, которая пройдет 4 марта.

Инициатива Армении о начале процедуры присоединения к ЕС стала предметом активных дискуссий, особенно учитывая участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предоставляет ей значительные экономические преимущества. Возможное вступление Армении в ЕС может оказать влияние на отношения с Россией, в частности, на такие важные для экономики секторы, как экспорт коньяка и сыров. Отмечается, что в начале марта 2025 года парламент Армении мог рассмотреть во втором чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Проект уже был одобрен на первом чтении 12 февраля.

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В ходе заседания Постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции было принято решение перенести второе чтение законопроекта, касающегося начала процесса вступления Армении в Европейский Союз. Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян. «Обсуждение законопроекта было отложено из-за технических причин», — заявил Егоян. Его слова передает ТАСС.  Он отметил, что политических разногласий в этом вопросе нет. В результате данный законопроект не будет рассматриваться на предстоящей сессии парламента, которая пройдет 4 марта. Инициатива Армении о начале процедуры присоединения к ЕС стала предметом активных дискуссий, особенно учитывая участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который предоставляет ей значительные экономические преимущества. Возможное вступление Армении в ЕС может оказать влияние на отношения с Россией, в частности, на такие важные для экономики секторы, как экспорт коньяка и сыров. Отмечается, что в начале марта 2025 года парламент Армении мог рассмотреть во втором чтении законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Проект уже был одобрен на первом чтении 12 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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