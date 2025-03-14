Экономист раскрыл, повысит ли ЦБ ключевую ставку после роста инфляции

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров, которое запланировано на 21 марта. Такой прогноз дал экономист Александр Абрамов.
«Немного выросла инфляция до 10,1% в феврале, но это повышение небольшое и, мне кажется, ЦБ сохранит ставку», — заявил Абрамов. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам Абрамова, возможное снижение ключевой ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года. Это будет зависеть от показателей инфляции и экономической активности в стране.
Экономист прогнозирует, что если тенденции к умеренному снижению инфляции подтвердятся, то к концу 2025 года ставка может опуститься до уровня 17-18% годовых. «Судя по ориентирам Банка России и оценкам участников, ключевая ставка во втором полугодии может составить порядка 17-18% годовых», — заявил Абрамов.
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