Средняя ставка по вкладам на год в топ-20 банках стала ниже ключевой ставки

Впервые с начала ноября 2024 года ставки по годовым вкладам опустились ниже 20%. Также средние процентные ставки по депозитам сроком на шесть месяцев вернулись к значениям, зафиксированным в этот же период времени. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса «Финуслуги», основываясь на данных индекса вкладов в топ-20 банках РФ по объему депозитного портфеля на 3 марта текущего года.
«Средние ставки по полугодовым депозитам вернулись на уровень начала ноября 2024 года, а средние ставки по годовым депозитам впервые с ноября 2024 года опустились ниже 20%», — говорится в пресс-релизе. Он есть в распоряжении URA.RU.
Отмечается, что в этом топе банков ставки по вкладам на полгода оказались ниже ключевой ставки на всех измеряемых сроках. В среднем по двадцати крупнейшим банкам РФ ставки по вкладам на этот срок снизились до 20,89%. Так, последний раз значения превышали отметку в 21% в ноябре 2024 года. На 3 марта 2025 года средние ставки составляли: по трехмесячным вкладам — 20,48%, по шестимесячным — 20,78%, а по годовым — 19,81%.
Ранее, 14 февраля, Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21%. С того момента в двадцати ведущих банках России средние значения снизились на 0,63 процентных пункта по трехмесячным и шестимесячным вкладам, а также на 0,86 процентных пункта по годичным вкладам.
При этом отмечалось, что на заседании обсуждалась возможность увеличения ключевой ставки с текущих 21% до 22%. Главные споры среди участников касались прогнозов по инфляции и экономическому росту в ближайшее время. Также обсуждались различия в подходах к анализу последствий ужесточения банковского надзора и макропруденциальной политики для кредитной деятельности в будущем, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, во второй половине текущего года ключевая ставка может снизиться до 19%. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что также прогнозы по инфляции на 2025 год находятся в пределах 7-8%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.