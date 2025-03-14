Украинский лидер Владимир Зеленский высказался в адрес недавних слов президента России Владимира Путина о временном прекращении огня. Зеленский заявил, что Путин не заинтересован в перемирии и нацелен на продолжение военных действий. Он добавил, что это всегда было очевидным.
«Вчера мы услышали заявления Путина — он выдвигает некоторые условия, четко показывающие: он не хочет прекращения огня. Ему нужна война — это всегда было очевидным, и это очевидно сейчас», — написал Зеленский в telegram-канале. «Каждое условие, выдвигаемое Путином, — это лишь попытка заблокировать любую дипломатию», — добавил он.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов принять предложение США о временном 30-дневном прекращении огня. Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать перемирие, но при условии обеспечения долговременного мира и устранения первопричин конфликта. Однако у него существуют сомнения относительно контроля за соблюдением возможного перемирия на всей линии соприкосновения на Украине, добавил Путин.
В частности, российский президент задался вопросом о судьбе оставшихся военнослужащих ВСУ в Курской области, подчеркивая, что требуется четкое понимание того, что произойдет с теми, кто совершал преступления против мирных граждан. Он также выразил сомнение в том, что украинское руководство отдаст команду о сложении оружия.
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