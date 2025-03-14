Путин согласился с просьбой Трампа пощадить ВСУ в Курской области, но с условиями

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу американского коллеги Дональда Трампа о пощаде военнослужащих Украины в Курской области. Путин заявил, что пощадить украинских боевиков возможно, если они сложат оружие.
«Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область... В случае сложения оружия, им (солдатам ВСУ — прим. URA.RU) будет гарантирована жизнь», — заявил Путин на совещании с Советом безопасности. Трансляцию заседания вел «Россия 24»,
В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что для реализации условий пощады необходимо получение приказа от украинской стороны о сдаче в плен и сложении оружия. Это станет основным условием для гарантии сохранения жизни украинских военных, заблокированных в Курской области, заявил российский лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ. Он призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.