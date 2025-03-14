Путин согласился с просьбой Трампа пощадить ВСУ в Курской области, но с условиями

Путин: если ВСУ сложат оружие в Курской области, им будет гарантирована жизнь
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Путин ответил на призыв Трампа пощадить ВСУ
Путин ответил на призыв Трампа пощадить ВСУ Фото:
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ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу американского коллеги Дональда Трампа о пощаде военнослужащих Украины в Курской области. Путин заявил, что пощадить украинских боевиков возможно, если они сложат оружие.

«Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область... В случае сложения оружия, им (солдатам ВСУ — прим. URA.RU) будет гарантирована жизнь», — заявил Путин на совещании с Советом безопасности. Трансляцию заседания вел «Россия 24»,

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что для реализации условий пощады необходимо получение приказа от украинской стороны о сдаче в плен и сложении оружия. Это станет основным условием для гарантии сохранения жизни украинских военных, заблокированных в Курской области, заявил российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ. Он призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курской области.

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Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу американского коллеги Дональда Трампа о пощаде военнослужащих Украины в Курской области. Путин заявил, что пощадить украинских боевиков возможно, если они сложат оружие. «Ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область... В случае сложения оружия, им (солдатам ВСУ — прим. URA.RU) будет гарантирована жизнь», — заявил Путин на совещании с Советом безопасности. Трансляцию заседания вел «Россия 24», В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что для реализации условий пощады необходимо получение приказа от украинской стороны о сдаче в плен и сложении оружия. Это станет основным условием для гарантии сохранения жизни украинских военных, заблокированных в Курской области, заявил российский лидер. Ранее президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с главой РФ. Он призвал Москву пощадить солдат ВСУ, которые оказались в полном окружении в Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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